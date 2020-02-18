Чиновники о зарплатах по «системе Робин Гуда»: Белорусы просто не умеют сравнивать 13 18.02.2020, 8:44

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Комитет Госконтроля сделал странное заявление в ответ на протесты бюджетников.

Зарплаты бюджетников с 1 января этого года считают по новой системе, которую в СМИ уже успели назвать «системой Робин Гуда». Среди основных новшеств: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Однако в каждой из сфер — образовании, здравоохранении, спорте и других — по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

У многих учителей, работников детских садов, ДЮСШ, медиков, работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской. Ведь вопреки обещаниям чиновников порой они были меньше даже ноябрьских, пишет tut.by.

В Комитете государственного контроля считают, что разбежка получилась вовсе не из-за снижения зарплат.

— Как показал мониторинг, бюджетные организации столкнулись с определенными трудностями при начислении заработной платы, обусловленными проведением сравнительного анализа зарплат — до введения новой системы и начисляемой в новых условиях, — пояснили в КГК. — В отдельных случаях у работников бюджетных организаций нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

По мнению проверяющих, это связано в том числе с тем, что наниматели недостаточно хорошо разъяснили, почему в январских зарплатах произошли отклонения от декабрьских и что они объективны должны быть. Ведь перед новым годом во многих организациях производились выплаты годовой экономии по фонду заработной платы, годовой экономии материальной помощи, доплат за достижение конкретных результатов и прочие, отмечают в КГК.

Также в Комитет госконтроля поступила одна жалоба — от работников СДЮШОР Гомельской области. Напомним, в одной из детских спортивных школ Гомеля январские заработки оказались у многих работников заметно меньшими, чем декабрьские. В некоторых случаях разбежка составляла до 250 рублей. Со своей проблемой работники обратились в СМИ, а также написали письмо (правда, анонимное) в администрацию Лукашенко, а копию — в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области.

Сейчас по этому факту проводится мониторинг. Проверяющие изучают факты и документы.

— Что касается других организаций, в которых уже проанализировали начисление заработной платы, то каких-либо нарушений не установлено, — сказали в КГК.

В Госконтроле напомнили, что бюджетники, у которых есть вопросы по зарплатам, могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.