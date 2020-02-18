В США прогнозируют рекордное падение цен на вино 13 18.02.2020, 8:50

2,582

Что стало причиной?

Цены на вино в США упадут до самого низкого уровня за последние пять лет из-за избытка калифорнийского винограда и снижения спроса на напиток среди американцев, сообщает CNN.

По прогнозу Роба Макмиллиана, основателя Silicon Valley Bank's Wine Division, потребители могут рассчитывать на "лучшую розничную цену вина за 20 лет", и ее снижение начнется в 2020 году.

Высадка новых виноградников в Северной Калифорнии в 2016 году и новые методы сбора урожая привели к повышенному предложению винограда на рынке, отмечает канал.

Чтобы вернуть рынок к равновесию, калифорнийские производители должны будут сократить производство виноградников. Отмечается, что для стабилизации цен на виноград потребуется не менее 2-3 лет.

По данным отраслевой группы IWSR, потребление вина в США сократилось впервые за 25 лет, и все больше американцев обращаются к ликеро-водочным напиткам и готовым к употреблению коктейлям.

"Бумеры, которые стимулировали продажи вина в течение последних 30 лет, не будут жить вечно", - констатирует Макмиллиан. По его словам, повышение стоимости вина может привести к тому, что миллениалы станут "более последовательными покупателями вина".