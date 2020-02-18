Белоруска из Речицы выиграла $15 тысяч, подписавшись на модель в Instagram 3 18.02.2020, 8:54

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Игра проходила в середине января.

Речичанка Дарья Лебедева поучаствовала в Instagram-игре российской модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати. Девушка стала одной из трех счастливчиков, получивших по миллиону российских рублей, пишет ranak.me.

Игра проходила в середине января. Как рассказала Дарья, она просто выполнила условия конкурса. Девушка подписалась на друзей модели, а потом организаторы рандомно выбрали победителей.

— Когда я только заметила пост, сказала своему молодому человеку: «Прикинь, миллион выиграю», — сказала изданию Дарья. — Но это просто так было сказано. И тут захожу в Instagram, мне пишут в комментариях: «Поздравляю, ты выиграла!» Я думаю, что за «разгон»? А потом в личку начали сообщения поступать, я зашла в прямой эфир, где проходил розыгрыш, смотрю, а там мой ник указан! Прыгала, бегала по квартире от счастья!

Потом с белоруской связались спонсоры. Она поехала в Москву за подарком. Оказалось, это не первая удача Дарьи: она выигрывала билеты на рок-концерт, потом сумочку от московского магазина и вот теперь — миллион российских рублей ($15 760).

— В общем, что вам скажу? Большинство, конечно, скорее всего, не верят, что все это правда. Считают, что победители подставные. Но скажу вам — нет. Все правда. До сих пор не верю, что это случилось. Еще и со мной! — сказала девушка. Куда потратит выигранные деньги, Дарья еще не решила.

Дополнено

Как рассказала Дарья в беседе onliner.by, она давно следила за творчеством модели в Instagram, а вот на Тимати подписалась только недавно. Кстати, наличные речичанке вручили прямо в руки.

— Я задавалась вопросом о налогах. Анастасия сказала, что организаторы все оплатили, — уточнила Дарья.