«Лукашенко выстрелил себе в ногу из именной винтовки» 15 18.02.2020, 9:31

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Что происходит с зарплатами бюджетников на фоне помпезных спортивных мероприятий диктатора?

Беларусь примет у себя чемпионат Европы по биатлону, от которого отказалась Эстония ввиду отсутствия снега. Инициатива возмущает рядовых белорусов, но в ответ — демонстрационный лыжный забег Лукашенко с именной винтовкой ценой в тысячи долларов, пишет журналист «Солидарности» Кирилл Иванов.

Бюджетники в регионах начинают задавать вопросы об упавших в результате реформы зарплатах — в Барановичах, Гомеле. А в новостях в это время — сообщение о проектировании крытого лыжного манежа. Который планируют построить возле нового здания Верховного суда. Того самого, возле которого фонтан с подсветкой за 300 тысяч долларов. И люстра в холле за 90 тысяч.

Справедливости ради отметим, что глава государства поинтересовался, что происходит с зарплатами бюджетников. Мол, в СМИ пишут разное. Но он и в Светлогорске у чиновников спрашивал о тревогах местных жителей: «Дурно пахнущего нет?» А потом вместе с ними нажал на большую красную кнопку.

Наверное, в год президентских выборов наивно ждать от властей отмены парада в честь 75-летия Победы. Но совсем уж необязательные траты на чемпионаты и манежи на фоне тающих цифр в расчетных листках учителей выглядят не только вызывающе бессовестно. Но и нелепо. Как выстрел в собственную ногу из именной винтовки.