Ученые обнаружили черепаху размером с автомобиль 5 18.02.2020, 9:59

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Иллюстрационное фото

Масса животного — не менее 1200 килограммов.

Колумбийские ученые обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке 7-13 миллионов лет назад. Гигантское ископаемое пресмыкающееся напоминало своими размерами автомобиль, сообщает lenta.ua.

Гигантских черепах Stupendemys geographicus открыли еще в семидесятых годах прошлого столетия, но до сих пор у палеонтологов не было детальной информации об этих древних существах. Но теперь, когда исследователи обнаружили останки S. geographicus в пустыне Татакоа в Колумбии, ситуация изменилась.

«Мы изучили останки, которые состоят из трехметрового панциря и нескольких фрагментов нижней челюсти древней гигантской черепахи. Новый палеонтологический материал позволил нам углубить познания об этих невероятных пресмыкающихся», — рассказывают колумбийские ученые.

Длина взрослой черепахи вида Stupendemys geographicus могла достигать четырех метров, а масса пресмыкающегося составляла не менее 1200 килограммов. То есть, гигантскую южноамериканскую черепаху вполне можно сравнивать с автомобилем. Удивительно, но когда-то на Земле существовали и более крупные черепахи — например, архелоны, которые жили в океанах семьдесят миллионов лет назад, дорастали до четырех с половиной метров в длину.