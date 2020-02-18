По-глубинному 2 Сергей Константинов, «Радио Свобода»

18.02.2020, 10:14

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Фото: Челябинский обзор

О поправках в конституцию России.

Не утихают споры, для чего и почему Путин затеял изменения Конституции. Пытаются разгадать ребусы, ищут тайные смыслы. Предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Путин действовал и всегда действует по наитию. А "наитие" его – это деньги. Любые – свои, государственные. Власть для него – это возможность распоряжаться деньгами. Своими или государственными, неважно.

Путин оказался самым лучшим "антибиотиком", то есть не только хранителем национального общака, но и его распорядителем. Он никого "не обидел". И самое главное, как считает народ, что Путин народ не обидел. То, что кинул слегка с пенсией, – простили, а за то, что простили, – материнский капитал на первого и бесплатные завтраки, пусть только для начальных классов.

Таким образом, они друг друга поняли, договорились по-своему, по-народному, по-глубинному. Медведев из другого теста, он не хотел разговаривать с народом даже виртуально, на уровне сигналов. А Путин умеет быть "добрым царем". Не зря Медведев был ближе либералам: он так же, как и они, далек от народа. Потому что все, что нужно нашему народу, – не закон и уважение других, а деньги. Возможность получать их и распоряжаться ими. Причем безо всякого уважения и закона.

Все, что делает теперь Путин (то есть то, что все обсуждают), – это ему не нужно, это не его, это не то, что он любит делать. Сейчас Путин впервые, можно сказать, работает президентом. Все остальное время он царь, он пахан, он главарь, он руководитель и так далее. А сейчас он, отвечая на запрос низов (а он лучше других там, наверху, как мы поняли, их, низов, настроение, чувствует), занялся госстроительством, конституционными реформами. Отсюда эта неловкость, эта спешка, чтобы быстрее уже прошло и забыть. И действительно, видать, Путин говорит правду: он это не для себя. Потому что на самом деле у него нет за себя беспокойства, ведь деньги при нем, никуда не делись. Давайте вспомним хотя бы комедию Гайдая. Как ни странно, она довольно удачно может описать нынешнюю действительность. Главный может исчезнуть, главный может долго не быть, может даже сесть в тюрьму, но, пока только он знает, где спрятан античный шлем, он главный. А всякие фрики-преемники, на него похожие, могут сколько угодно перевоспитывать, но все бесполезно и понарошку.

Поэтому, когда все беспокоятся, что же готовит для себя Путин, он абсолютно спокоен в этом смысле. Он только хочет, чтобы быстрее все прошло и вернуться к своей привычной ипостаси. А как иначе, если он при деньгах, всех российских деньгах, о чем ему можно волноваться? Что бы ни вышло из этих его идей по изменениям в Конституцию, он-то всегда сможет выбрать для себя самый лучший, самый выгодный вариант. И уж кто-кто, а тот самый народ поймет Путина лучше всех остальных. Потому что царь, правитель или кто он там еще так и должен делать.

И будет в России так всегда.

Сергей Константинов, «Радио Свобода»