В Ухане от коронавируса умер главврач местной больницы 18.02.2020, 10:25

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Газета ЦК Коммунистической партии Китая удалила информацию об этом.

В Ухане от коронавируса умер главный врач крупнейшей в городе больницы «Учан» Лю Чжимин, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Смерть наступила утром 18 февраля. Накануне о его гибели рассказала газета ЦК Коммунистической партии Китая «Жэньминь Жибао», но позже сообщение было удалено. Как передает The Global Times, Чжимин стал первым руководителем медучреждения, умершим от COVID19.

R.I.P. Liu Zhiming, director of Wuchang Hospital in coronavirus epicenter #Wuhan passed away Tuesday due to #COVID19, becoming the first hospital director to die amid the outbreak that caused over 70,000 infections in #China: reports pic.twitter.com/J2qmDddARN — Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2020

Ранее стало известно о смерти 59-летней медсестры больницы «Учан», заразившейся COVID19. В начале феврале в Ухане умер врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который одним из первых предупреждал об опасности нового вируса. В конце декабря он рассказал в переписке с коллегами о пациентах с симптомами вируса SARS, эпидемия которого была в Китае в 2003 году. Полиция потребовала прекратить распространять слухи. В середине января Вэньлян сам заразился коронавирусом.

По последним данным, число жертв коронавируса составляет более 1,7 тысячи человек, заразились больше 72,5 тысяч человек. Еще около 8,5 тысяч пациентов удалось вылечить.