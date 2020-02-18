«Четыре танкиста и собака» против бывшего гэбэшного опера 8 Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»

18.02.2020, 10:32

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Польшу я люблю с детства.

Сценка в бобруйском книжном магазине:

Продавщица посетителю: – У нас есть Оруэлл, желаете?

Посетитель продавщице: – Нет, спасибо. Я из России, я все это вижу там каждый день.

1. Польша моего детства

Польшу я люблю с детства. Так получилось. Моя мечта. А иначе и быть не могло.

Именно Польша, несмотря на свой социализм, была тем краником, через который поступала тоненькая струйка живительного кислорода, который не давал моему поколению окончательно зачахнуть в тухлой атмосфере нашего тогдашнего «совка».

Девушки гонялись за польской косметикой, польскими журналами мод и всевозможными кофточками-маечками-туфельками, а у нас, «пацанов», были свои интересы.

В первую очередь – это польское кино. Потрясающие военные и приключенческие фильмы, которые мы смотрели, затаив дыхание.

«Цвета борьбы», «Вестерплатте», «Канал», «Приключения канонира Доласа», «Майор Хубаль», «Сегодня ночью погибнет город», легендарный сериал «Четыре танкиста и собака». И другой, не менее легендарный – «Ставка больше, чем жизнь», предтеча советского Штирлица, появившегося только через пару лет. Но «Ставка» была, конечно, «покруче». Сделана она была по принципу – меньше слов, больше дела.

А после фильма «Пепел и алмаз» у меня возник первый вопрос по истории – почему главный герой, воевавший с немцами, прячется в дни мира от людей?!

Оказывается, все просто – не в том «коллективе» он бил оккупантов. Нужно было воевать в составе промосковской коммунистической «Армии Людовой», а он воевал в «Армии Крайовой», подчиняющейся законному польскому правительству, находящемуся в эмиграции, в Лондоне. Вот такие нюансы…

И чтобы далее не возвращаться к этой печальной теме, скажу тут… Многие участники борьбы с немцами в составе «Армии Крайовой» были расстреляны, замучены, посажены в польские и советские тюрьмы и лагеря пришедшим к власти после войны коммунистическим режимом во главе с советскими инструкторами из ВКП (б) и НКВД.

Достаточно вспомнить судьбу легендарного польского разведчика, Национального героя Польши Витольда Пилецкого, казненного коммунистами в 1948 году. Поверьте – выдуманный Штирлиц там и близко не стоял. Кого интересуют невероятные приключения Пилецкого – в гугле масса информации о нем.

Но вернемся ненадолго к кино. Чуть позже вышла уморительная «Сексмиссия» (в изрезанной процентов на 40 советской версии – «Новые амазонки», жесткая «Катынь», великолепный «Ва-Банк», диалоги главных героев которого в исполнении Яна Махульского и Витольда Пыркоша живо напомнили дуэт Тони Кертиса и Джека Лемона в лучшей комедии всех времен и народов «В джазе только девушки».

Удивительно, но «Ва-Банк» поставил режиссер, которому было всего лишь… 25 лет!

А какие там, в польском кино, были девушки! Голливуд отдыхает! Неотразимо кинозвездная Пола Ракса (Маруся-Огонек) из «Четырех танкистов» моментально затмила красавицу Милен Демонжо из французского «Фантомаса». А Барбара Брыльска в «Анатомии любви», а Малгожата Немирска во «Встрече в Атлантике»!

Сказала свое веское слово и польская эстрада. Оригинально и необычно звучал вокал с обилием польских «шипящих», наложенный на звуки электрогитар и клавишных. «Скальды», «Трубадуры», «Но То Цо», «Будка суфлера», «Анджей и Элиза», музыкальный авантюрист и авангардист Чеслав Немен, белоснежная блондинка Марыля Родович…

Но царили в этом жанре самые настоящие польские «Битлз» – «Червоны гитары». Это ничуть не преувеличение, и не я дал им такое определение. Это было еще до меня.

Такие же моментально запоминающиеся красивые и оригинальные мелодии, такое же гитарное звучание, такое же «высокое» многоголосие, такой же состав музыкантов и такая же внешность…

И свои многочисленные шлягеры они, как и «Битлз», также «выпекали» в четыре руки. У «Битлз» это Леннон-Маккартни, у «Червонников» – Кленчон-Краевский.

Да и пережил Кшиштоф Кленчон Джона Леннона всего лишь ровно на четыре месяца – 7 апреля 1981 года погиб в автомобильной аварии. А в 1990-м году в такой же аварии погиб сын Северина Краевского… Проклятие какое-то…

Были у них и непременные изюминки – в первом отделении каждого концерта они «давали» солидный блок из песен «Битлз», а во втором барабанщик устраивал среди зрителей конкурс на правильное произношение со сцены в микрофон своей «шипящей» польской фамилии – Скшыпчык.

Остальные трое музыкантов на это время уходили в гримерку на перекур. Победителем в любом случае назначался тот зритель, который стоял перед микрофоном на момент возвращения музыкантов на сцену. Приз для победителя – барабанные палочки или губная гармошка. Одной молодой даме призом послужил… небольшой бонг, снятый прямо с ударной установки.

А если еще представить, что и «конкурсанты», и зрители были грузинами, то выглядели эти шоу безумно уморительными, и ежедневно переполненный донельзя огромный зал хохотал до слез.

Откуда подробности? В другой раз как-нибудь… Добавлю, что дело происходило в Тбилиси, мне было 15 (неполных 16), а «Червонники» работали там целую неделю.

Кстати, найдите и послушайте их «Не задирай носа». Ну и чем не ранние «Битлз»? Один к одному во всем…

2. Польша воюющая

Польша, в отличии от всей Европы, всерьез воевала с немцами. Именно всерьез, героически, а зачастую – самоубийственно, и причем – дольше всех, с 1 сентября 1939 года. И польское кино с чистой совестью отразило героизм всех слоев польского населения в борьбе с нацизмом.

И, кроме того – Польша была единственной страной из Восточной Европы (будущих стран социалистического содружества, Варшавского договора и СЭВ (Союза Экономической Взаимопомощи), т.е. «больших друзей» Советского Союза, которая во время войны не являлась официальной союзницей гитлеровской Германии.

Все остальные восточноевропейцы (Венгрия, Румыния, Чехия/Словакия, Болгария) – были именно «друзьями», официальными союзниками Гитлера. И их войска (кроме Болгарии) воевали на территории СССР с Красной армией. И воевали вполне активно.

Всего же, дополнительно к войскам германского вермахта, Советский Союз терзали почти два миллиона солдат из 15 стран. К вышеназванным (кроме Болгарии) – это Дания, Испания. Хорватия, Финляндия, Бельгия, Голландия, Франции, Австрия, Италия, Норвегия, Албания. И плюс 1 млн. 200 тысяч граждан СССР из бывших военнопленных.

А в Западной Европе войны как бы и не было. Германия просто ввела войска, куда пожелала, и они встали гарнизонами. (Примерно как СССР вошел в Афганистан в 1979 г.). Лишь немножко постреляли на востоке Франции, да в Норвегии пришлось слегка пошуметь. Ну, голландцы слегка поворчали… Но в основном – все было тихо. Правда, позднее началась кровавая междуусобица в многонациональной Югославии.

И только в Польше шли самые настоящие боевые действия. Слишком велика от природы тяга к свободе у поляков.

Через пару недель после начала войны у вермахта начались перебои с горючим для автомобилей и танков. Причина банальная – немцы не рассчитывали на столь длительное и упорное сопротивление им в Польше. У сопротивляющихся агрессии поляков забрезжила надежда, но… Но 17 сентября в спину истекающей кровью Польше неожиданно ударил тогдашний союзник Германии – сталинский Советский Союз.

И, как результат, 22 сентября состоялся совместный парад победителей в оккупированном Бресте, который снимался киностудией «Дойче вохеншау». И кадров этих в интернете – море.

Но последнее подразделение польского гарнизона Брестской крепости защищало ее до 27 сентября. Руководители обороны генерал Плисовский и капитан Радзишевский через полгода были расстреляны карателями НКВД в числе 22 тыс. высшего и среднего офицерского состава польской армии, плененных в ходе этой войны.

Место этих расправ – Катынь, Осташково, Старобельск. В тогдашних сталинских далеко идущих планах это были для него абсолютно «лишние люди».

Сопротивление Польши, и жесткие боевые действия продолжались до 6 октября. Это – официально. А неофициально – позже.

Кроме того, всю Вторую Мировую войну, до 1945 года, в Польше активно, как ни в какой другой стране оккупированной Европы, действовало антифашистское подполье, как коммунистическое, руководимое Москвой, так и свое, патриотическое, поддерживаемое из Лондона.

А знаменитому и трагическому восстанию в оккупированной Варшаве 1 августа – 2 октября 1944 г, – 15 тысячам погибшим в нем воинам Армии Крайовой и 150 тысячам убитых немцами варшавян посвятил свои строчки Владимир Высоцкий (отрывок):

Дрались – худо-бедно ли,

А наши корпуса

В пригороде медлили

Целых два часа.

В марш-бросок, в атаку ли

Рвались как один,

И танкисты плакали

На броню машин …

Почему же медлили

Наши корпуса?

Почему обедали

Эти два часа?

Потому что танками,

Мокрыми от слез,

Англичанам с янками

Мы утерли нос!

Поэт рассказал правду. Восставшую Варшаву и советские войска разделяла неширокая река Висла, но тов. И.В. Сталин дал приказ – восставшим не помогать. Пусть они, немцы, и эти «не наши», лондонские, поляки перебьют друг друга. Мол, нам в дальнейшем будет меньше работы.

Восстание продолжалось два месяца, и было жестоко подавлено. Позже московскими пропагандистами была придумана версия, что советские войска «сильно устали».

О послевоенной судьбе солдат «Армии Крайовой» я писал выше… А ведь это было самое массовое движение сопротивления нацизму в Европе – 370 тыс. участников.

Для справки и «сравнения»: три страны-победительницы, участницы антигитлеровской коалиции – Америка, Великобритания, и Франция вместе, втроем, потеряли во Второй Мировой войне 1 млн. 400 тысяч своих людей. А Польша потеряла в борьбе с германским нацизмом более 20 процентов своих граждан – 6 млн. 200 тысяч. Это всего лишь на один миллион меньше потерь гитлеровской Германии во всей Второй Мировой войне.

К сожалению, вся эта главная трагедия ХХ века начиналась в Москве, в Кремле, 23 августа 1939 года, договором между коммунистами и нацистами о «партнерском» и «дружеском» разделе Европы. Но, на самом деле, – вооруженном, насильственном. А 28 сентября к нему был добавлен еще один договор – на этот раз о дружбе (!), и новых границах.

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»