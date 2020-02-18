Жители Северной Македонии вышли на митинг в поддержку проевропейского закона 18.02.2020, 10:41

Акция «Прогулка за справедливость» состоялась в Скопье.

Тысячи людей приняли участие в марше в столице Северной Македонии в поддержку знаменательных судебных реформ, утвержденных перед роспуском парламента и досрочными выборами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Митинг "Прогулка за справедливость", который состоялся в Скопье через день после утверждения реформ, организовало правительство социал-демократов, которое уходит в отставку.

Новый закон был ключевым условием в заявке страны на вступление в Европейский Союз. Он передаст прокуратуре полный контроль над главными случаями коррупции и организованной преступности.

Ранее подобные дела рассматривались специализированной прокуратурой, которая погрязла в спорах и стала предметом упорного соперничества между социал-демократами и оппозиционными консерваторами. Этот орган был расформирован в прошлом году.

"Наши люди хотят справедливости", - заявил лидер социал-демократов Зоран Заев, который в прошлом месяце ушел в отставку с поста премьер-министра, готовясь к выборам. "Уважаемые судьи, теперь вы осуществляете правосудие".

Парламентские выборы должны состояться в апреле.

Заев объявил о досрочных выборах, отметив свое "разочарование и возмущение" в связи с тем, что ЕС в октябре не назначил дату начала переговоров о присоединении Скопье, несмотря на соглашение с Грецией о переименовании. Против назначения даты выступили Франция, Нидерланды и Дания.