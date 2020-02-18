Боевики наступают на украинские позиции на Донбассе 19 18.02.2020, 10:52

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ФОТО: AP

Идет бой.

Штаб ООС сообщил, что боевики утром атаковали украинские позиции на Донбассе, есть потери, сообщает «Новое время».

По информации штаба, террористы атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Оккупанты ведут обстрелы из запрещенного вооружения, в частности, из минометов калибра 120 мм. Также боевики обстреливают украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения», — отметили в штабе.

По состоянию на сейчас идет бой.

Штаб сообщил, что украинские военные понесли потери. Их количество не уточняется.

Подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ. Потери противника уточняются.