Как белорусу пригнать почти новое авто из США с недорогой растаможкой 18.02.2020, 11:04

1,325

Есть нюансы.

В своем материале издание abw.by пишет о нюансах растаможки автомобилей до 3 лет и вместе с компанией West Motors подберем наиболее интересные варианты таких машин из США. Как пригнать почти новый автомобиль выгодно?

Для начала с учредителями компании Алексеем Мартыновским и Алексеем Цвирко мы поговорим об особенностях растаможки автомобилей до трех лет.

Машину до 3-х лет тоже можно пригнать выгодно

"Мы в своей компании уже не используем слово "проходной". Все, что до 3 лет, тоже можно пригнать выгодно, причем в некоторых случаях растаможка получается выгоднее так называемого "проходного" варианта, - рассказывает Алексей Цвирко, соучредитель West Motors. – Более того, статистика по пригону у нас 50 на 50 - авто до трех лет и от 3 до 5 лет. Раньше все смотрели на проходные машины, сейчас же есть льготы. Растаможка той же машины с 1,5-литровым двигателем до 3 лет по 140-му указу получается всего лишь на 500-600 евро долларов дороже. Но при этом утильсбор немного дешевле, а машина новее. Спрос на авто до 3 лет на аукционах не такой большой, так как подобные ограничения в растаможке есть во многих странах. Поэтому и разница в стоимости авто не такая высокая".

При этом если объем мотора больше 1.8 литров, то растаможка авто до трех лет получается дешевле "проходной" машины.

"Мы даже Chevrolet Camaro 6.2 привезли, другу отдали, он его сейчас делает, - говорит Алексей Мартыновский. - Она была до 3 лет, по 140 указу получилось 7750 евро. Указ развязал руки и для пригона авто с большими моторами – пригоняются машины и с 2,5-литровыми моторами. То есть люди стали смотреть на свежие авто с объемными двигателями. И машина новее, и мотор мощнее. У нас в офисе есть табличка, также у нас на сайте есть калькулятор с расчетом всех расходов на доставку и растаможку авто. По нему все можно удобно рассчитать".

Так, стоимость растаможки авто до 3 лет с 1,5-литровым мотором 3750 долларов без льгот и 1875 со льготами. Машина от 3 до 5 лет с тем же мотором – 2380 долларов или 1190 по 140-му указу. Авто с 1.6 и 1.8 растамаживаются одинаково по цене. А вот дальше уже выгоднее растамаживать авто до 3 лет с бОльшими моторами. Например, 2,4-литровый мотор на 1200 долларов дешевле растаможить без льгот и на 600 долларов со льготами.

Но есть нюанс. Главное, чтобы оценочная стоимость авто до 3 лет не превышала 8500 евро, иначе растаможка считается по другим тарифам, не таким выгодным.

"С тем же Chevrolet Camaro мы переживали, что не впишемся, - говорит Алексей Цвирко. - Как раз купили ее за 9200 долларов, то есть на грани. Но в целом боятся таможни не стоит, хотя поначалу белорусы с опаской смотрели на пригон авто до 3 лет из-за нюансов оценки стоимости. Но уже наладился механизм. Если по факту купил машину за 5000 долларов, эксперт ее чаще всего в эту же сумму и оценивает. Документов нужно давать как можно больше. Но все же белорусский эксперт сам проводит оценку авто и делает заключение. Смотрит, сколько стоит по каталогу, учитывает комплектацию, пробег и повреждения. Рассчитывает рыночную стоимость этой машины в США. Главное уложиться в 8500 евро. Оценочная стоимость фактически всегда соответствует реалиям".

Но все же нужно предостеречь белорусов, нюансы здесь имеются. Утопленные авто иногда могут быть оценены таможне дороже, чем она есть. Для таможни он целый автомобиль, хоть там может быть все под замену.

"Утопленные авто мы не рекомендуем брать, - говорит Алексей Цвирко. - Но случаи разные бывает. Мы видим, пройдет ли машина оценку или нет. Полагаться на себя и думать, что все просто, не стоит. Мы работаем со всеми экспертными компаниями. И у нас есть предварительная возможность прицениться, оценят ли ее до 8500 евро или нет. Мы даже специально открыли филиал на таможне, сотрудники которой сопровождают наших клиентов и держат связь с экспертами, чтобы все прошло гладко".

Топ-10 интересных автомобилей для пригона из США возрастом до 3-х лет

Вместе с West Motors мы подобрали интересные варианты для пригона авто до 3 лет. Дешевых машин из-за малого возраста авто не будет, но и дорогие мы в подборку старались не включать.

1. Для пригона интересен GMC Terrain – на наших дорогах такого еще не встретишь. Мотор небольшой, 1,5-литровый но мощность – 173 л.с., а "автомат" аж 9-ступенчатый. Пригоняется такая машина возрастом до 3 лет от 14.500 долларов с учетом всех расходов, в том числе по ремонту.

2. Ford Escape внешне изменился до неузнаваемости и похож на раздутую Fiesta. Конкретно этот экземпляр произведен в конце 2019 года и немного бит в заднюю левую часть. Мотор двухлитровый плюс полный привод. Такая машина пригоняется по цене от 18 тысяч долларов со всеми расходами.

3. Для многодетных отлично подойдет KIA Sedona –тоже не самый распространенный авто у нас. Стать владельцем такого авто можно по цене от 18.000 долларов со всеми расходами и до 3 лет. Мотор 3,3-литровый, поэтому по льготнам растаможка машины до 3 лет по льготам обойдется в 4125 долларов.

4. Buick Regal – один из недорогих вариантов. По сути это та же Insignia, только в профиль. На аукционе мы нашли машину 2018 года выпуска с пробегом 10 тысяч миль и 2-литровым двигателем. Такие варианты пригоняются по цене от 15.000 долларов со всеми расходами.

Причем, что интересно, есть версия универсала Tourx. Для США это редкость.

5. Еще одна интересная машина для покупки в США - Geep Renegade. Их относительно немного, но машинка интересная. К тому же мотор 1,3-литровый, поэтому растаможка машины возрастом менее 3 лет по льготам составит всего 1625 евро (или 1105 евро – авто от 3 до 5 лет). Пригоняется по цене от 11.000 долларов, что недорого за такой интересный автомобиль.

6. Chevrolet Equinox – в Беларуси даже не все знают, что есть такая машина. Тем не менее просторные кроссоверы у нас в почете. Тот же 1,5-литровый мотор как и у GMC Terrain, "автомат", полный привод и богатая комплектация. Стать владельцем такого авто возрастом до 3 лет можно по цене от 14.000 долларов.

7. Mitsubishi Eclipse Cross тоже можно выгодно пригнать из США. На аукционе, например, продается машина 2019 года с пробегом 2000 миль и повреждениями по левой стороне. Такие варианты можно пригнать по цене от 15.000 долларов. Да, она будет восстановлена, но зато экономия получается приличная, учитывая, что машина практически новая.

8. В нашем регионе Lexus IS новыми не продавались и не продаются. А машина интересная и дорогая на вид. На аукционе в США мы нашли вариант 2018 года выпуска с пробегом 9400 миль. Мотор двухлитровый турбированный, уровень оснащения высокий. Со всеми расходами и ремонтом стать владельцем такого авто можно по цене от 19.000 долларов.

9. Гибрид Toyota Prius раньше был не в почете из-за непроходного 1,8-литрового движка. Сейчас эта машина тоже растамаживается как авто с ДВС, но благодаря льготам значительно дешевле. Рестайлинг как раз пошел с 2018-го года, то есть модель вполне актуальна. Пригонять можно, имея как минимум 16.000 долларов. Но есть Prius C с 1,5-литровым движком. Их мало, но эта модель будет еще дешевле.

10. И вишенка на торте – 7-местный удлиненный Volkswagen Tiguan. Да-да, в США есть такие версия, у нас же их не было в продаже. Тем любителям VAG, кому Terramont много, но 7 мест нужно, машина идеально подходит. C растаможкой и ремонтом машина до 3 лет получается по цене от 17.000 долларов.

В общем, как видите, не только Fusion едиными, интересных вариантов из США немало, в том числе и до 3-х лет. Да и Fusion можно смело пригонять рестайлинговый последних лет выпуска. Но важно, чтобы машина была оценочной стоимостью до 8500 евро. А чтобы не возникло нюансов с растаможкой и машиной, в этом помогут профессионалы.