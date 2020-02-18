Что говорят на «Белшине» о простое заводов 2 18.02.2020, 11:10

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На собраниях руководство просит коллектив «затянуть пояса».

Крупнейший в Беларуси производитель шин, бобруйская компания «Белшина», остановила три завода. Руководство объясняет простой плановым обслуживанием оборудования и проблемами с оборотными средствами и закупкой сырья. Сайт svaboda.org узнал, что говорят работники градообразующего предприятия.

Пока «Белшина» будет простаивать, работников перевели на зарплату, равной 2/3 от тарифной ставки.

О компании «Белшина». Вкратце

Величайшее предприятие в Бобруйске, существует с 1973 года.

В штате работает 7 тысяч человек.

На трех заводах производят более 300 моделей шин для легковых, грузовых, крупногабаритных, а также для сельскохозяйственных машин и тракторов.

Основные потребители продукции - белорусские и российские предприятия.

Согласно финансовым отчетам, за 9 месяцев 2019 года выручка предприятия по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году уменьшилось с 579 905 рублей до 509 869 рублей.

Работник «Белшины»: простои были и раньше

По словам начальника отдела идеологической работы «Белшины» Юрия Андреевского, заводы массовых, крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин остановили 17 февраля. Завод сверхкрупногабаритных шин простоит до 1 марта, поскольку «выполнил производственную программу февраля». Остальные возобновят работу 21 февраля.

Юрий Андриевский, ссылаясь на приказ генерального директора компании Владимира Карпяка, основной причиной простоя называет «проведение периодического обслуживания технологического оборудования, исправление неполадок и поддержание его в исправном состоянии».

В интервью naviny.by Андриевский признался, что в последние годы предприятие имеет трудности с оборотными средствами. Выросла дебиторская и кредиторская задолженность, не хватает средств на сырье.

О нехватке сырья говорят и работники, которые в разговоре просили сохранить анонимность.

По словам работника завода массовых шин Сергея, о прекращении производства говорили еще в начале февраля. Он утверждает, простои случались и раньше, особенно на заводе сверхкрупногабаритных шин. Его продукцию берут, чтобы «обувать» самосвалы БелАЗ.

Сергей говорит, что на других заводах работников также отправляли «в вынужденные отпуска», но не всех сразу.

«Например, из бригады из 6 человек на 2/3 ставки переводили 2-3 работников, - объясняет он. - Кое-где есть очереди из тех, кого отправят «отдыхать» в очередной раз. Кто-то соглашается сам уйти, чтобы решить свои вопросы».

По словам собеседника, такая ситуация вызывает недовольство в коллективе, так как приводит к уменьшению заработка.

Работник «Белшины»: работаем без надежды, что ситуация улучшится

Еще один работник предприятия Александр говорит, что в рабочем окружении пессимистичные настроения. Мол, в январе без простоев работники недосчитали 300-350 рублей. У него лично декабрьский заработок был 1200, а январский уже 900 рублей.

Несмотря на ухудшение экономического положения, работники держатся за свои рабочие места, так как заработать больше, чем на «Белшина», «в Бобруйске негде». Александр говорит, что увольняются только те, кто имеет альтернативу. Некоторые его знакомые уехали работать дальнобойщиками в страны Балтии. Другие выбирают Минск или Россию.

По словам Александра, наиболее успешными для «Белшины» были начало и середина 2000-х годов, когда «на Россию лился золотой дождь и брызги перепадали белорусскому предприятию». Он говорит, что тогда заработок достигал 1000 долларов. Перебои начались после 2010 года.

«Тогда продукцию сбыть не могли, - поясняет он. - Ее развозили по складам, но все равно от завода требовали вал».

По его словам, сейчас на «Белшине» работают от месяца к месяцу, не заглядывая далеко вперед и без надежды, что ситуация улучшится. На собраниях руководство просит коллектив «затянуть пояса».

«Да и не все зависит от руководства. Убери нынешнего генерального директора и поставь Лукашенко - ничего не изменится. Рынок перенасыщен продукцией, как наша. В магазинах лежат, кроме наших шин, китайские, корейские, российские. Конкуренция огромная», - подытоживает он.