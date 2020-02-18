Дочь Юрия Захаренко: Словам Гаравского я верю 2 18.02.2020, 11:20

На встрече с Еленой Захаренко экс-боец СОБРа поклялся, что говорит правду.

В Швейцарии, где скрывается бывший боец СОБР Юрий Гаравский, в середине декабря признавшийся в участии в громких политических убийствах, прошла его встреча с дочерью пропавшего Юрия Захаренко.

Их беседа, которую опубликовала Deutsche Welle, была организована цюрихской газетой Neue Zürcher Zeitung.

Гаравский рассказал о слежке: «Мы просто приезжали к дому и смотрели, где, кто, как будет расставлен. Мы наблюдали, сопоставляли время его приезда, сколько он идет от стоянки до дома. 10 минут. Вот в эти 10 минут мы должны были вложиться. Но сам момент задержания вашего отца, его погрузки в машину — это было секунд 20-30».

Елена Захаренко призналась, что «долгое время думала, что отца расчленяли, резали по частям», но бывший СОБРовец уверяет, что это не так, у бойцов просто не было на это времени.

«На все про все ушло около четырех-пяти часов. Как вы думаете, за это время можно убить, спалить тело, приехать на базу? Когда мы должны были пытать вашего отца? И что мы должны были узнать?» — задает он свои вопросы, и уверяет, что ни о каком компромате на Лукашенко им не говорили.

Гаравский сказал, что никто в глаза жертвам при убийстве не смотрел: «Его положили лицом вниз. Ему стреляли в спину, вашему отцу, как и Гончару, и Красовскому. Им всем стреляли в спину».

Дочь экс-министра поинтересовалась, знали ли убийцы о страданиях, которые переживали семьи пропавших? На это собеседник ответил, что «слышал о вашей бабушке, о том, что о ней писали. Но не отслеживал».

Гаравский не исключил, что если бы на момент захвата вместе с Захаренко была жена, то произошло бы то, что случилось.

На встрече экс-спецназовец поклялся «здоровьем своей дочери», что говорит правду.

Он также повторил сказанное ранее, что готов предстать перед судом за совершенные преступления и понести наказание, но в Европе, а не в Беларуси.

После беседы Гаравский признался, что «выжат, как лимон»: «Я понимаю, что я, можно сказать, убийца их отца, мужа, сына. Я не сказал, что пересматривал видео в СМИ, как их бабушка ходила на кладбище и про сына говорила: "Я не знаю где ты, что ты". Я это все видел».

В свою очередь Захаренко заметила, что в глазах собеседника увидела «безграничное чувство вины с его стороны».