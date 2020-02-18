«Этот случай не поддается логическим объяснениям» 1 18.02.2020, 11:33

Фото: Павел Гузич

Главные версии заражения ВИЧ 11-месячной пинчанки.

В январе у Мирославы из Пинска обнаружили ВИЧ. Светлана Дыдышко, мать 11-месячной девочки, утверждает, что ее дочь заразили в больнице: проверка показала, что у остальных членов семьи результат отрицательный. Однако в местной больнице, где Мирослава лежала после рождения на лечении, допускают бытовое заражение. Местные активисты удивляются обеим версиям — как такое могло случиться, они не понимают до сих пор. Журналисты onliner.by съездили в Пинск, чтобы узнать версии всех сторон.

Мама девочки: «Ребенок не мог заразиться дома»

Светлана Дыдышко сидит с нами в зале, пока ее сестра Екатерина играет с тремя детьми в соседней комнате. Из дверных проемов время от времени появляются шесть любопытных детских глаз, которые так некстати отвлекают маму от разговора. Пока Светлана повторяет историю, облетевшую на выходных весь интернет, трое ее сыновей сменяют друг дружку на диване. Мальчики рассказывают о своей кошке, постоянно улыбаются и дополняют женщину. О том, что состояние этой семьи теперь зависит от диагноза Мирославы, напоминает пустая детская кроватка. Сейчас девочка лежит с папой в инфекционной больнице в Минске. Светлана уверена: это — итог того, что с ее дочерью неосторожно обошлись в местной больнице.

— Говорят, если это произошло там, то все лечение будет бесплатным. Но мне мою маленькую дочку очень жалко, — растерянно говорит она. — После рождения ей лечили ключицу, «светили» лучами перелом. Потом у нее стоял катетер, ей делали уколы. Так она пролежала три недели. Затем дочка стала часто болеть. Когда у нее началась анемия, мы легли в больницу, потому что я поняла: сама ее не вылечу, не потяну.

Все это время Светлана с дочерью обращались в одну местную детскую больницу. Оттуда их направили в Брест, где и назначили анализы.

— У нее были высокие СОЭ и гемоглобин. Мы все делали так, как говорили врачи. Сказали диагноз — я до сих пор не могу прийти в себя. Дали направление в Минск, пообещали, что подберут нужную терапию.

На каком из этапов Мирослава могла заразиться ВИЧ, Светлана не предполагает. Говорит, сейчас ее цель — добиться, чтобы с этим разобрался Следственный комитет.

— Я не представляю, чтобы это произошло бытовым путем: поцарапалась там или ударилась, — говорит женщина. — В больнице могли быть нестерильные капельницы, шприцы или инструменты. Еще я знаю, что ВИЧ передается через грудное молоко. Может быть, ее кто-то покормил, пока она лечилась одна. Поймите, если бы это было в быту, остальные дети тоже заразились бы. А у нас все полностью здоровы. После больницы она все время была дома — где еще это могло произойти?

Сейчас в Минске у Мирославы идет терапия. Светлана говорит, девочке уже вылечили анемию, у нее прошел отит, чувствует она себя лучше.

Главврач детской больницы: «Это необязательно могут быть медики или лечебное учреждение — ребенок какое-то время находился дома»

В Пинской детской больнице многолюдно. Дети вместе с родителями послушно ждут своей очереди в регистратуре и с интересом рассматривают местные таблички. На стекле гардероба развешены листовки с призывом для родителей сдать анализ на ВИЧ, базовые принципы профилактики болезней и рекомендации. Местные врачи говорят, что недавний случай на обстановку в учреждении не повлиял: работы по-прежнему много, в подробности вдаваться некогда. На месте работают комиссия и Следственный комитет, остается ждать результатов.

Главврач больницы Николай Телятицкий сказал Onliner, что не уполномочен давать комментарии: сейчас по случившемуся проводится проверка.

— Мама девочки говорит, что та заразилась в больнице. Это возможно? — спрашиваем у него.

— Почему вы решили, что это было в больнице? Я вам скажу одно: что касается детской службы и педиатрической поликлиники, у нас все очень ответственно работают. Я здесь не первый год и могу поручиться за свой коллектив. Ситуация очень сложная, мы хотим сами разобраться объективно, без поспешных выводов. Это необязательно могут быть медики или лечебное учреждение — ребенок какое-то время находился дома. Тут нужно рассматривать разные версии.

— Бытовую тоже?

— Любую. Но давать информацию по этому поводу я не могу, — сказал главврач.

От остальных комментариев Николай Телятицкий отказался.

ВИЧ-активисты: «Никто не исключает, что девочку кто-то покормил — не только в больнице, но и дома»

Александр Павельчук и Наталья Германович — общественные активисты отделения «Позитивного движения» в Пинске. Они оказывают помощь ВИЧ-инфицированным. После того как Светлана узнала о диагнозе дочери, она обратилась за помощью к ним. Мы задали активистам наивные вопросы по поводу вариантов возможного заражения.

— Светлана говорит, что проблема могла быть в плохой обработке инструментов. Вы в курсе, как это происходит?

— Сейчас старой схемы обработки нет — все шприцы одноразовые и индивидуальные. После введения лекарства с них снимают иглу, разбирают и бросают в моющий раствор, так что второй раз их просто физически нельзя использовать. Заразиться таким образом невозможно.

— И все же женщина настаивает, что заражение произошло в больнице.

— Даже если говорить о медперсонале, в медицину не приходят работать люди, которые чем-то таким болеют: они просто не имеют права контактировать с кровью. Это единственная область, где не разрешают работать ВИЧ-инфицированному.

— Мама Мирославы предполагает, что ее дочку могла покормить другая женщина.

— Никто не исключает варианта, что ее кто-то покормил грудью — не только в больнице, но и дома. Мы также не знаем круг общения и образ жизни родителей. Кто приходит к ним в гости, нам не известно.

— Получается, версия с бытовым заражением наиболее вероятна?

— Процент заражения очень низкий даже при открытом контакте: должно попасть достаточно вируса. То, что это произойдет через царапину, очень маловероятно. Здесь в принципе очень много версий: возможно, девочку покормили грудью или провели инъекционные манипуляции с кровью. Насколько мы знаем, переливание ей не делали. Пока это заражение каким-то логическим объяснениям не поддается.

Врач-инфекционист: «Никакая медсестра не даст матери покормить не своего ребенка»

Чтобы узнать, насколько возможно заразиться ВИЧ в больнице, мы связались с врачом-инфекционистом. Он попросил не называть свое имя, но рассказал Onliner, что такая вероятность близка к нулю.

— Есть три пути заражения: через инъекции, от матери к ребенку и через половой контакт. Третий пункт сразу исключаем. В больнице девочка не могла заразиться: все приборы одноразовые, к наблюдению за детьми подходят очень строго. Чтобы ребенка заразил персонал, его должны были кусать чуть ли не до крови. Другой вариант — медик должен быть без перчаток, с открытой раной, из которой течет кровь. Что касается мелкой ранки, это также маловероятно. Если бы дело на самом деле было в больнице, заразился бы не один ребенок. В Беларуси таких случаев не было, серийности мы не наблюдаем.

Теперь о кормлении ребенка другой ВИЧ-инфицированной мамой. Надо понимать, что с каждой такой пациенткой ведется колоссальная работа. Ей объясняются пути заражения, дается терапия. Никакая медсестра не пойдет на то, чтобы дать чужой женщине покормить не своего ребенка. Врачу известен статус каждой роженицы. Даже если женщина сама не знала о своем диагнозе, во время рождения ребенка ей обязательно сделают экспресс-тест на ВИЧ.

Говоря о бытовых условиях, в принципе, ребенок может заразиться от человека с таким диагнозом. Условие — если хорошая капля крови попадает в открытую рану.

— Под нашей новостью начали писать, что девочка может вылечиться от болезни, если будет правильно подобрана схема лекарств. Это так?

— К сожалению, стопроцентное излечение невозможно, нужна пожизненная поддерживающая терапия. Но если все будет подобрано правильно, ребенок не будет ничем отличаться от сверстников.

Сегодня Светлана идет в Следственный комитет, куда она написала заявление с требованием провести проверку. С понедельника к ней подключилась комиссия Минздрава, вчера по этому поводу высказался министр здравоохранения. Родителям Мирославы пообещали провести объективное расследование.