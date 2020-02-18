«Луч» выпустил часы со стихотворением Максима Богдановича 5 18.02.2020, 11:48

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В продаже 400 штук.

18 февраля столичный часовой завод «Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов «Мова», пишет onliner.by. Создание приурочено к Международному дню родного языка. В основу концепции часов легло стихотворение Максима Богдановича «Зорка Венера». Коллекция представлена двумя моделями. На циферблате каждой изображено звездное небо. Часы отличаются цветом циферблата, а также покрытием. На модели с синим небом оно хромированное, на второй – из черного хрома. «Звездный» циферблат дополняет латунный корпус и ремешок из натуральной кожи. Всего в продажу поступило 400 экземпляров.

В качестве благодарности за приобретение часов каждому покупателю обещают экосумку, которая также выполнена в стилистике коллекции. На ней изображено здание часового завода, которое находится на столичном проспекте Независимости. На фоне здания — звездное небо. Рисунок дополняет название стихотворения и его первое четверостишье.

— Каждый год коллекцией «Мова» Минский часовой завод старается показать уникальность и отличительные особенности белорусского языка. Так, например, в прошлом году коллекция состояла из двух моделей — мужских и женских однострелочников — на циферблате которых были буквы «дж» и «дз», — говорят на предприятии.

Часы из коллекции «Мова» уже доступны для заказа на официальном сайте часового завода, а через несколько дней их можно будет приобрести в официальных магазинах «Луч».

Создатели коллекции хотят выразить благодарность поэту, а также показать, как его наследие может быть воплощено в такой, казалось бы, повседневной вещи.