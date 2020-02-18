Минчане отстояли Грушевский сквер 5 18.02.2020, 12:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Зеленая зона не будет застраиваться.

Сегодня стало известно о решении властей сохранить Грушевский сквер, сообщает tut.by.

Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции, вызвали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к Лукашенко. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.