закрыть
18 февраля 2020, вторник, 14:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минчане отстояли Грушевский сквер

5
  • 18.02.2020, 12:21
  • 1,430
Минчане отстояли Грушевский сквер
Фото: «Радыё Свабода»

Зеленая зона не будет застраиваться.

Сегодня стало известно о решении властей сохранить Грушевский сквер, сообщает tut.by.

Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции, вызвали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к Лукашенко. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип