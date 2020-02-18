Ученый разгадал тайну странных следов динозавра на потолке пещеры 18.02.2020, 13:08

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Отпечатки лап оказались не тем, что предполагалось изначально.

Городок Маунт-Морган был настоящей золотой жилой для палеонтологов. В его окрестностях найдены более сотни сохранившихся отпечатков лап динозавров, в том числе необычная цепочка из пяти следов на потолке одной из местных пещер. Они явно принадлежат представителю подотряда тероподов — двуногих крупных рептилий, к которым принадлежал в том числе тираннозавр, пишет naked-science.ru.

Необычность этих следов в том, что существо, которое их оставило, словно бы двигалось на четырех лапах — так близко друг к другу расположены отпечатки. Но для тероподов подобное никак не характерно.

Мистификация или ранее неизвестная деталь жизни гигантских рептилий? Из-за того, что пещера, в которой находятся следы, уже долгое время закрыта, а оставшиеся фотосвидетельства 1950-х слишком уж низкого качества, это долгое время оставалось тайной.

Палеонтолог Энтони Ромилио из Квинслендского университета тоже не питал особых надежд разрешить эту загадку. Однако ему повезло: материалы для разгадки оказались вовсе не в пещере. Ромилио познакомился с Рослин Дик — местным стоматологом. Ее отец Росс Стейнс в 1950-е работал геологом и нашел множество следов динозавров.

К своим находкам Стейнс отнесся чрезвычайно серьезно: он оставил после себя записные книжки с подробными отчетами и целую серию снимков. Более того, в доме его дочери даже хранился гипсовый слепок следа динозавра! Ромилио оцифровал все снимки и сделал копию слепка при помощи 3D-принтера: это позволило ученому разгадать тайну необычных следов. Статья об этой работе опубликована в Historical Biology.

Изучив материалы Стейнса, Ромилио и его коллеги пришли к выводу, что все пять отпечатков оставлены именно задними лапами динозавра. Кроме того, растопыренные пальцы и соотношение их длины натолкнуло палеонтологов на мысль о том, что цепочку отпечатков оставили вовсе не тероподы, а некие травоядные рептилии. «Вместо одного четырехногого динозавра у нас тут два динозавра по цене одного, — шутит Ромилио. — Оба растительноядные шли друг за другом по берегу древнего озера».

В том, что в наше время следы оказались на потолке пещеры, нет ничего удивительного. Древние рептилии оставили следы на илистых наносах, которые позже сверху занесло песком. Затем наносная порода снизу была разрушена и вымыта водой, а более твердый песчаник сохранил в себе следы — и так они оказались на потолке.