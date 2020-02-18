Административные здания во Франции станут экологичнее 18.02.2020, 13:44

Эти нововведения – часть плана Макрона по превращению страны в мирового лидера в борьбе с изменением климата.

Правительство Франции готовит закон, согласно которому все новые административные здания как минимум на 50% будут строиться из органических материалов — из дерева, конопли, соломы и другого сырья растительного происхождения, сообщает euro-pulse.ru.

Использование органических строительных материалов заметно снизит нагрузку на окружающую среду. В первую очередь это произойдет потому, что для создания таких стройматериалов будет требоваться меньше энергии, чем для применяющихся сейчас.

По плану французского правительства, новые правила должны полностью вступить в силу к 2022 году. Для этого потребуется скорректировать регламенты и другие документы, на которые опираются строители и архитекторы при проектировании зданий.

Эти нововведения – часть масштабного плана президента Франции Эммануэля Макрона по превращению Франции в мирового лидера в борьбе с изменением климата. Помимо новых требований к строительству план предусматривает, например, создание 100 городских ферм в густонаселенных мегаполисах Франции в этом году.

У Евросоюза уже есть программа, благодаря которой ЕС планирует достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. На развитие и поддержку инициатив по борьбе с изменением климата, в том числе в области строительства, планируется направить 25% долгосрочного бюджета ЕС.