Федынич об остановке «Белшины» и МАЗа: Это только начало 2 18.02.2020, 13:49

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: ПЦ "ВЕСНА"

Власти могут спровоцировать стихийные забастовки на крупнейших предприятиях.

На этой неделе стало известно, что заводы «Белшина» останавливает работу согласно утвержденному плану производства на февраль. Два завода не будут работать до 21 февраля, а еще один (СГКШ) — как минимум до 1 марта. Также «МАЗ» вводит целосменные простои 7 и 21 февраля, а также 9 и 20 марта.

На обоих предприятиях рабочих заставляют писать заявления на 2/3 и сидеть дома.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал сайту Charter97.org ситуацию с белорусскими крупными предприятиями:

- Во-первых, это означает, что у предприятий катастрофически не хватает средств. Второе, Они задолжали, по всей вероятности, потому что брали кредиты у банков. И в-третьих, это невозможность в полной мере реализовать продукцию, которую они выпускают на рынок. Или она не конкурентная по цене, или не конкурентная по качеству.

На мой взгляд, это только начало. Они объясняются простым плановым обслуживанием оборудования, но вопрос стоит более серьезно. Государственные предприятия таких масштабов сегодня не эффективны, их давно нужно было реализовывать в отдельные производства и внедрять туда новые технологии. Они все работают по-старому. И вот доработались.

Мне жалко тех рабочих. Кого-то добровольно-принудительно заставляют писать заявления на отпуск. По закону, это выплата 2/3 тарифам, а это копейки по отношению к заработной плате. Никто не думает, как люди будут жить. Поэтому будет крайне сложная ситуация на всех без исключения предприятиях госсектора.

Думаю, что может дойти до элементарного возмущения рабочих, потому что им надо так же питаться, платить за коммунальные счета, воспитывать детей – все это скажется в первую очередь на семейном бюджете. Я допускаю, что будут стихийные забастовки на предприятиях.