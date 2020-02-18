Олег Сенцов рассказал о самой важной ночи в его жизни 18.02.2020, 13:57

ОЛЕГ СЕНЦОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Украинский режиссер — о событиях на Майдане.

О cобытиях, которые происходили в Киеве шесть лет назад украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов пишет в «Фейсбуке»:

- 18-го числа началось мирное шествие, завершившееся бойней в Мариинском парке и на Шелковичной, а во второй половине дня «Беркут» повалил нас на Институтской и начал сгонять к Майдану.

Милиция захватила все баррикады и к вечеру уже целиком прижала нас к сцене. Оборона проходила по линии Дом профсоюзов и памятник основателям Киева. После полуночи они заняли Стелу, и мы были вынуждены поджигать палатки, а также обустраивать огненное ограждение, дабы ВВ не ворвались внутрь Майдана.

Это была самая важная ночь в моей жизни, и я полагал, что мы не доживем до рассвета.

Когда я слышу каких-то там новых «мегапатриотив» или политиков, то хочу им задать лишь один вопрос: «Где вы были в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года?». Когда нас было там так мало, а наша революция тогда удерживалась на тончайшей нити.

Когда весь политбомонд сбежал со сцены, и остался один Женя, который координировал нашу оборону. Всю ночь мы ждали усиления из Львова, добиравшегося на своих автобусах и прибывшего только к утру. Никакого другого транспорта я никогда не ждал так долго и сильно, как этого.

Я благодарю всех, кто был тогда рядом со мной, и тех, кто подоспел с помощью. И главное — вечная память нашим погибшим Героям. Слава Украине!