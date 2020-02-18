Зеленский об атаке боевиков на Донбассе: Наша армия сильно ответила 14 18.02.2020, 14:25

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что ситуация полностью контролируется военными.

На заседании СНБО Украины обговорили провокацию наемников РФ в районе Золотого на Луганщине.

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент сensor.net.

"У нас было заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с вопроса провокации, которая сегодня произошла утром на контактной линии. Хочу вам сказать: у нас мощная армия, провокации бывают, армия, соответственно, сильно ответила. Я хочу вам сказать, ситауция полностью контролируется нашей армией", - заявил Зеленский.

"Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров… Курс относительно того, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру", - заверил Зеленский.

Зеленский также выразил соболезнование в связи с гибелью украинского воина и пожелал всего самого хорошего раненым воинам.