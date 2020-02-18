Археологи обнаружили цивилизацию, существовавшую до фараонов 1 18.02.2020, 14:46

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Этот народ населял Египет в 3200-3000 годах до нашей эры.

Во время раскопок в районе Коам-Эль-Хилджан египетские археологи обнаружили 80 могил, которые датируются первой половиной четвертого тысячелетия до нашей эры. Они принадлежат древней цивилизации Буто, существовавшей в Египте еще до фараонов, сообщает lenta.ua.

Могилы имеют овальную форму. Найденные в них останки лежат на боку в позе эмбриона или сидят на корточках, что отличается от большинства похоронных практик. Рядом с телами найдены традиционные погребальные предметы, среди которых множество глиняных кувшинов и раковин устриц.

Три захоронения ученые идентифицировали, как остатки додинастической эпохи Накада III. Этот народ населял Египет в 3200-3000 гг. до н.э., за 500 лет до восхождения на трон первого фараона. Под властью одного фараона Царства Нижнего и Верхнего Египта объединились около 2686 года до нашей эры.

В могилах обнаружились глиняные гробы и две косметические чаши. Рядом с захоронениями сохранились остатки фундаментов зданий и печи. Археологи также нашли утварь, амулеты и украшения с полудрагоценными камнями.