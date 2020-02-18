В Туркменистане учителей обязали пользоваться одинаковыми ручками 12 18.02.2020, 14:53

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Эта «традиция» зародилась на заседаниях с участием правителя страны.

Власти Туркменистана ужесточили требования к школьным учителям, обязав их пользоваться одинаковыми ручками и блокнотами. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Как сообщается, от преподавателей ряда школ в Ашхабаде потребовали купить по 5 зелёных ручек с орнаментом туркменского ковра, а также одинаковые зелёные блокноты.

Эти ручки считаются самыми дорогими в стране, их производят, как утверждается, в России, Турции и Китае по специальному заказу.

Зелёные ручки и блокноты с традиционным орнаментом и узорами туркменских ковров необходимы для того, чтобы преподаватели во время собраний делали заметки. Судя по репортажам туркменского телевидения, эта традиция зародилась на заседаниях с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова. Во время его выступлений министры и другие чиновники делают записи в блокнотах.

11 февраля транслировалась встреча президента с депутатами, которые делали записи именно зелёными ручками в зелёные блокноты, причём ручки отличались друг от друга в зависимости от статуса их владельцев.

В Туркмении внешний вид, одежда работников образовательных учреждений, а также униформы учащихся строго регулируются государством. От преподавателей-мужчин требуют носить тюбетейки, от учительниц – носить национальные платья.