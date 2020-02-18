Ультиматум по БелАЭС 18.02.2020, 15:03

1,919

Литва выступает против опасного строительства на своей границе.

До конца февраля «Росатом» и Минэнерго Беларуси должны определиться со сроками окончания работ на первом блоке Белорусской атомной станции. Тем временем клубок разногласий союзников в этом проекте только нарастает. Проблемной БелАЭС является и для выстраивания отношений по линии Минск–Брюссель, пишет «Независимая газета».

«Поручено до конца февраля всем ответственным (и «Росатом», и наше Министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку», – рассказал журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, говоря о ходе переговоров между Беларусью и Россией по поводу реализации проекта строительства Белорусской АЭС. «На сегодняшний день это, наверное, самый значимый совместный интеграционный проект», – отметил чиновник.

«У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему», – рассказал о планах строительства министр энергетики Беларусь Виктор Каранкевич.

Сроки реализации проекта являются его первой проблемой. Они переносились многократно, и даже в данный момент никто не может сказать точно, когда заработает первый блок. Так, в начале 2019 года генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов говорил о том, что физический пуск первого энергоблока запланирован на осень 2019 года.

В начале октября он уже говорил о том, что это произойдет в январе 2020 года, а в декабре на станцию завезут ядерное топливо. Как отмечают специалисты, между завозом ядерного топлива и физическим запуском должно пройти не менее месяца. Сейчас уже январь, а о завозе топлива ничего не слышно.

Причем это не первый год, когда сроки сдвигаются. Еще в 2016 году их подвинули из-за падения корпуса реактора во время монтажа – белорусская сторона потребовала его заменить, а на это нужно было время. «Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо», – возмущался Лукашенко в сентябре 2018 года.

Напомним, что БелАЭС строится на средства российского кредита, причем совсем недешевого. Действующая ставка по кредиту в 10 млрд долл. для Беларуси составляет фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых для другой.

В Минске сочли, что недобросовестность подрядчиков, нарушающих сроки, является достаточным основанием для того, чтобы вести переговоры об изменении условий предоставления кредита. Власти заявили, что аналогичные кредиты другим странам Россия предоставляет под 3% годовых, а специалисты рассчитали, что на строительство понадобится не более 7 млрд долл. В качестве компенсации за срыв сроков сдачи Минск готов был принять снижение ставки до уровня других стран и увеличение срока погашения кредита с 25 лет до 35.

Переговоры на эту тему, как и многие другие в последний год, оказались безрезультатными. На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что Минск предлагает Москве два варианта решения проблемы: «Или мы вводим санкции за просрочку, или они подвигаются по кредиту». «Россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м – второй, но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», – рассказал Лукашенко. При этом он заявил, что предложение «не вызвало отторжения» у президента России Владимира Путина. Однако буквально на следующий день это предложение вызвало «отторжение» у заместителя министра финансов России Сергея Сторчака. Он заявил, что одновременное удлинение периода использования средств кредита и уменьшение процентной ставки «не соответствует финансовой теории».

Тем временем из-за строительства АЭС Беларусь конфликтует и со своей западной соседкой – Литвой. Более того, по мере приближения сроков ввода объекта в эксплуатацию Вильнюс грозится включить в конфликт весь ЕС. В минувшие выходные в литовской столице прошел съезд активистов движения против БелАЭС. Они, в частности, готовят петицию в Европарламент, в которой намерены потребовать от европейских институтов более жесткой позиции по вопросу БелАЭС.

Как рассказали белорусские участники по итогам этого мероприятия, в Литве утверждают, что станция – это угроза не только Литве, а всей Европе. Там предлагают рассматривать этот объект как инструмент давления России на Беларусь, как геополитический выбор Беларуси – станция и Россия или замораживание стройки и Европа. На съезде звучали предложения помочь Беларуси и рассчитаться с Россией за уже сделанную работу, чтобы та приняла решение остановить строительство.

«Строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза», – заявлял по этому поводу президент Литвы Гитанас Науседа еще в январе.