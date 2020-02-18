Руководитель Генштаба Украины рассказал детали утренней атаки боевиков 4 18.02.2020, 15:31

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Руслан Хомчак

Сейчас ситуация стабильная.

На рассвете 18 февраля боевики открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, сейчас – режим "тишины", чтобы забрать погибших с обеих сторон.

Об этом было заявлено на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и главы Генштаба Руслана Хомчака, к которому ненадолго присоединился и президент Владимир Зеленский, пишет "Украинская правда".

"После 5 утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Также применяли калибр и 152 мм.

Около 5:15 штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты этих бригад на промежутке от Новотошковское до Желобка.

Силами подразделений этих двух бригад нападение штурмовых групп было отражено – и завязался бой, в основном на наблюдательном посту "Баня" 72-й ОМБр.

Мы дали адекватный ответ также из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем с того наблюдательного пункта дали команду людям отойти, потому что пришлось туда наносить огонь – в том числе, и артиллерии.

По состоянию на этот момент (12:40) все позиции наши находятся под контролем наших войск.

Где-то с 10-ти часов противник запросил режим "тишины", так как им необходимо забрать их убитых и раненых.

Потери наши после этих столкновений: один военнослужащий погиб, трое раненых и двое контуженных. Раненным и контуженным оказывают помощь в лечебных учреждениях.

Сейчас работает Совместный центр координации и контроля, чтобы мы могли забрать нашего погибшего, а противник – своих.

По нашим данным, потери противника подтвержденные: 4-ро погибли, 6 раненых.

Сейчас ситуация стабильная, огонь прекратился", - заявил Хомчак.

Во время вопросов Хомчак уточнил, что на наблюдательном пункте стояла видеокамера (такие стоят по всему периметру) – и первым делом противник уничтожил камеру.

От наблюдательного пункта "Баня" бойцы ОС отошли, потому что там работала артиллерия и другие средства, а "200-й" остался там, как и убитые противника.

О жертвах среди мирного населения начальнику Генштаба ничего не известно.

Хомчак заверил, что об участках разведения речь не идет – и попросил не спекулировать о Золотом, ведь Золотых есть 5. По его словам, из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском, а бои на линии соприкосновения в целом бывают довольно регулярно.

Президент Владимир Зеленский назвал утренние события провокацией, а начальник Генштаба ВСУ сказал, что это была не провокация, а демонстрация "победы" в 5-ю годовщину дебальцевских событий.

Хомчак предположил, что боевики хотели захватить наблюдательные посты двух бригад, чтобы показать тем, перед кем они отчитываются, что они могут продвинуться вперед хоть на 500 метров, хотя в тактическом плане это ничего не меняет.

По словам начальника Генштаба, приняты адекватные решения, "все усиленно, все работает – и разгонять "зраду", что началась какая-то непонятная война – это совсем не так".

Штаб ООС сообщает, что подразделения резерва Объединенных сил находятся в готовности к применению.

По данным Минобороны, на участке, где во вторник утром был бой, особенно в районе н.п. Орехово, "уже несколько недель подряд российско-оккупационные войска вели постоянные прицельные обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения".