Гренландия будет продавать воду из тающих ледников 18.02.2020, 15:50

Появлению идеи способствовало глобальное потепление.

Гренландия собирается продавать талую воду коммерческим компаниям. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики автономии Джесс Свейн, пишет «Гордон».

На данный момент лицензий на экспорт талой воды получили девять проектов. В первую очередь власти ориентируются на коммерческие компании.

Джесс Свейн отметил, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. По его словам, талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий, так что теперь планируется сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт.

Гренландия – крупнейший остров на Земле. Является административной автономной единицей Дании. Население Гренландии – около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыто льдом.