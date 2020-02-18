Назван окончательный состав сборной Беларуси на февральские спарринги 18.02.2020, 15:46

В первой встрече главный тренер Михаил Мархель рассчитывает на 18 футболистов.

Стал известен окончательный список игроков, вызванных на товарищеские матчи сборной Беларуси против команд Узбекистана и Болгарии, которые пройдут 19 и 26 февраля. В первой встрече главный тренер Михаил Мархель рассчитывает на 18 футболистов, сообщает pressball.by:

Вратари — Павел Павлюченко ("Динамо-Брест"), Егор Хаткевич ("Ислочь").

Защитники — Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — "Шахтер"), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Сергей Карпович ("Ислочь").

Полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ), Никита Корзун ("Вилафранкенеше", Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — "Шахтер"), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Сергей Волков ("Витебск").

Нападающие — Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Виталий Лисакович ("Шахтер").

На матч против Болгарии 24 февраля в составе "белакрылых" отправятся 18 футболистов:

Вратари — Павел Павлюченко ("Динамо-Брест"), Егор Хаткевич ("Ислочь").

Защитники — Кирилл Печенин ("Динамо-Брест"), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Сергей Карпович ("Ислочь"), Александр Позняк ("Городея"), Никита Степанов ("Торпедо"-БелАЗ).

Полузащитники — Никита Корзун ("Вилафранкенеше", Португалия), Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все — "Динамо-Брест"), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — "Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер"), Сергей Волков ("Витебск").

Нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович ("Шахтер"), Всеволод Садовский ("Динамо-Брест").

Сбор главной команды страны пройдет в нефиксированные даты ФИФА, поэтому в нем не принимают участие футболисты, выступающие за клубы российской премьер лиги и казахской премьер лиги, — отмечает официальный сайт БФФ.

Добавим, что в списке отсутствуют первоначально приглашенные, но получившие травмы голкипер "Шахтера" Александр Гутор и нападающий брестского "Динамо" Михаил Гордейчук.