Глава литовских «зеленых»: Мы призываем Беларусь отказаться от атомного пути 1 18.02.2020, 15:59

В Вильнюсе прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС».

Глава литовской партии «зеленых» Ремигиюс Лапинскас выступил на первом съезде «Движения против Островецкой АЭС», который прошел в минувшую субботу в Вильнюсе, сообщает корреспондент Charter97.org.

Во время выступления Лапинскас отметил, что будущее принадлежит зеленой энергетике и призвал власти Беларуси отказаться от атомного пути.

«Технологии АЭС происходят из области управляемого взрыва. Однако надо понимать, что этот взрыв — не всегда управляемый. Есть человеческие ошибки, есть природные факторы — мы видели такие примеры в Чернобыле и на Фукусиме. Эта технология неприемлема, если мы говорим о безопасности», — сказал глава литовских «зеленых».

Ремигиюс Лапинскас обратил внимание проблему хранения отходов, добавив, что вопрос хранения отработанного ядерного топлива не решена по всему миру.

«Например, от Игналинской АЭС осталось более 2,5 тысяч тонн использованного топлива. Представьте: станция закрыта более 10 лет назад, а процесс ее закрытия все еще идет», — заявил Лапинскас.

Эксперт добавил, что дешевизна ядерной энергетики — это миф, а прогрессивные страны сегодня выбирают путь развития зеленой энергетики.

«Это экономика. Атомная энергетика — не дешевая, это миф. Атом — не тот путь, по которому должны идти современные государства. Мы призываем Беларусь отказаться от атомного пути. Будущее принадлежит зеленой энергетике. Сегодня Германия отказывается от АЭС и угля, бескомпромиссно отдавая приоритет зеленой энергии. Развитие Литвы в этой сфере в последние 10-15 лет может стать примером: мы тоже развиваем зеленую энергетику и биопоставки», — сказал Лапинскас.