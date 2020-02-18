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Доллар рекордно подорожал

14
  • 18.02.2020, 16:25
  • 14,188
Доллар рекордно подорожал

После деноминации такого еще не было.

Евро 18 февраля подорожал на 0,008 и стоит 2,3858 рубля. Доллар вырос на 0,0086 копейки, до 2,2030 белорусского рубля. Это наибольший показатель за четыре года после деноминации. Исторический максимум зафиксирован на торгах 10 февраля 2016 года — 2,2069 рубля за доллар. После этого был откат вплоть до 1,85 рубля.

А вот российский рубль упал и 18 февраля за 100 российских дают 3,4542 белорусских рублей, говорится на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.


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