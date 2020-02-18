Отныне плотина прорвана6
- 18.02.2020, 16:34
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Политическая забастовка в путинской России до сегодняшнего дня — это что-то невиданное.
Допетушились державным хвостом со своими сетевыми репрессиями в России? Сначала привели дело к гражданской самоорганизации общества (вот уже и психологи выступили в поддержку запытанных ФСБ «на пензенском подвале» обвиняемых), пишет Telegram-канал «СерпомПО».
Теперь новый качественный шаг вперед – в стране прошла первая современная политическая забастовка.
Несколько российских книжных магазинов прервали на один день свою работу, протестуя против сфабрикованного ФСБ при попустительстве руководства страны «сетевого дела».
Книготорговцы пишут:
«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?»
К политической забастовке присоединились московские «Фаланстер» и «Маршак», магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге и другие книжные в Красноярске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Охват, однако.
Книготорговцы выходят на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела.
Да. Очень хорошо.
Сейчас пропагандисты властей кинутся утверждать, что забастовка невелика по масштабу и ничего страшного не происходит.
Невелика. Верно.
Но ее важность в том, что это – первый пример. Ее значение в том, что общество осваивает новые формы протеста, наблюдая за тем, как власти игнорируют просьбы правозащитников и открытые письма общественности. Не хотите с нами разговаривать, нас слышать? Тогда мы будем искать другие пути.
Интересно также, что первыми опробуют новый способ протеста просветители, книготорговцы. Культура встала против НКВД-шной небритой морды, высунувшей из черноты советского прошлого наган.
Политическая забастовка в путинской России до сегодняшнего дня – это что-то невиданное.
Отныне плотина прорвана. «Ласточка с весною в сени к нам летит».