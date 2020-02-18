В Бресте с молотка хотят продать дворец Радзивиллов 8 18.02.2020, 17:12

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На него назначена скидка в 80%.

Бывший дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в деревне Полонечка Барановичского района, в котором до конца 90-х годов находилась сельская школа, государство пытается продать с молотка уже седьмой год, пишет «Брестская газета».

Барановичский райисполком пытается продать объект с 2013 года. За это время его стоимость снизилась практически в шесть раз.

В 2014 году объект со снижением цены на 50% приобрело минское ООО «Спецактивстрой-инвест». Собственник намеревался реставрировать здание и использовать его в туристических целях. Однако инвестора, который бы финансово поддержал планы нового владельца, найти не удалось, фирма не выплатила окончательную стоимость объекта, и в 2016 году объект вернулся в коммунальную собственность района.

С тех пор здание регулярно выставляют на продажу, но желающих его купить не находится. Пока люди торгуются, историко-культурная ценность разрушается.

Аукцион со снижением цены на 80% проводится не впервые.

В 2018 году обвалились стены флигеля в дворцовом комплексе, однако заместитель директора фонда «Брестоблимущество» Надежда Стрельцова тогда отметила, что по этой причине начальную цену на дворец еще больше снижать не будут.

«Уменьшать стоимость больше нельзя. По законодательству можно назначать аукцион с начальной ценой одна базовая величина, но ниже 80% уменьшать стоимость нельзя», – объясняла перед одним из прошлых аукционов по продаже дворца в 2018 году представитель «Брестоблимущества».

Тогда она также отметила, что если аукцион не закончится продажей, Брестский облисполком и Барановичский райисполком будут рассматривать другие варианты реализации здания: продать за эквивалент базовой величины или бесплатно передать под инвестиционный проект. Однако объект вновь выставили на аукцион по той же стартовой цене 19,2 тысячи рублей, то есть со скидкой 80%.

По условиям аукциона, покупатель должен провести реставрацию лота.

«Насколько я знаю, часть здания, которая рухнула, не имеет историко-культурной ценности», – сообщала представитель «Брестоблимущества».

Дворец в деревне Полонечка является памятником архитектуры классицизма. Он был построен во второй половине XVIII века по приказу Матея Радзивилла по образу и подобию итальянской виллы Тривулзино.

Потомки Радзивиллов жили в Полонечке до 1939 года. После войны во дворце располагалась школа-интернат. С 1999 года он пустует.