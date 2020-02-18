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В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным

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  • 18.02.2020, 17:57
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В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным

Мужчина настолько расстроился, что разбил пять фужеров.

История тотального разочарования произошла в Малорите, пишет kp.by. В милицию позвонил очевидец и рассказал, что через окно мебельного магазина на улицу вылез мужчина и скрылся. Прохожий четко описал приметы мужчины. Милиция вскоре его задержала. Им оказался неработающий ранее судимый молоритчанин 1988 года рождения.

Оказалось, что мужчина перепутал мебельный магазин с ювелирным. Чтобы попасть туда, разбил окно ногой.

- Когда понял, что ошибся, в расстроенных чувствах стулом повредил дверь магазина, разбил пять фужеров и удалился, - рассказывают в УВД Брестского облисполкома.


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