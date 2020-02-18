Министр обороны Украины: Наши воины дали достойный отпор 5 18.02.2020, 18:10

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Андрей Загороднюк

Украинские войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации.

Сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям, применив запрещенное оружие, но украинские воины дали достойный отпор.

Как информирует сensor.net, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В который раз мы видим, что никакие обязательства, взятые на себя российскими оккупантами ничего не стоят. Враг пренебрегает любыми договоренностями и пытается давить", - написал он.

Загороднюк отметил, что сегодня утром противник перешел к активным наступательным действиям. При этом было применено запрещенное оружие.

"Наши воины дали достойный отпор. В настоящее время бой завершился. Наши войска удерживают позиции и готовы к любому развитию ситуации. По предварительной информации, один оккупант уничтожен, а пятерым нанесены тяжелые ранения.

К сожалению, не обошлось без потерь в наших рядах. Один украинский защитник погиб в бою. Еще четверо получили ранения и сейчас получают помощь.

Соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Героя. Скорейшего выздоровления нашим раненым.

Наши защитники в который раз выстояли", - написал министр.