Известные белорусы подписали письмо в поддержку осужденных анархистов 3 18.02.2020, 18:28

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Фото: tut.by

В поддержку политзаключенных выступило более 100 человек.

Известные белорусские журналисты, писатели, художники, фотографы, блогеры и активисты подписали открытое письмо в поддержку осужденных анархистов Ивана Комара и Никиты Емельянова, которых правозащитники признали политзаключенными, пишет belsat.eu.

В письме говорится, что подписавшие считают наказание Никите Емельянову и Ивану Комару чрезмерно жестким и непропорциональным содеянному.

«Мы требуем для Никиты Емельянова и Ивана Комара незамедлительного пересмотра приговора при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство. Действия молодых людей не привели ни к каким серьезным последствиям – ущербу здоровья людей, серьезному повреждению имущества. Такой несправедливый приговор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и гражданского общества», – говорится в письме.

На момент публикации письмо подписали 144 человека.

Инициатором сбора подписей стала журналистка Евгения Долгая. Она подчеркивает, что это письмо – не обращение, а способ проявить свою гражданскую позицию.

Письмо остается открытым для подписания.

• Суд Советского района Минска 12 февраля приговорил анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара к 7 годам лишения свободы в условиях колонии усиленного режима. Анархистов признали виновными в осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК) и в умышленном повреждении историко-культурных ценностей (ст. 344 УК).

• Согласно следствию, 19-летние Емельянов и Комар в сентябре 2019 года забросали лампочками с краской здание Мингорсуда. Общий ущерб от этих действий согласно следствию – 143 рубля и 22 копейки. Также активистов обвиняют в том, что они с использованием коктейлей Молотова якобы дважды пытались атаковать здание СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. В первом случае коктейль Молотова не загорелся. Анархисты пытались повторить акцию 20 октября – они швырнули бутылку с зажигательной смесью в дверь здания СИЗО. Коктейль Молотова загорелся, но повредил дверь незначительно – сумму ущерба оценили в 1 рубль 48 копеек. В суде Иван Комар полностью не признал свою вину, Никита Емельянов – частично. Также Комар заявлял о давлении на него со стороны правоохранительных органов во время следствия.

• Правозащитники признали Емельянова и Комара политзаключенным на том основании, что они были осуждены к чрезмерно жестокого наказания, которое является явно непропорциональным совершенному.