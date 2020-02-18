Весна на пороге: какие птицы уже вернулись в Беларусь? 3 18.02.2020, 19:08

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До начала календарной весны осталось совсем немного времени.

Неудивительно, что первые птицы уже вернулись на родину. Какие именно, выяснили специалисты «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

Первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они питаются семенами или червями, а на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси.

— Весна в этом году (как и в прошлом году) пришла по расписанию. 16 февраля в деревне Угляны Каменецкого района: весь день — пролет полевых жаворонков, первая горихвостка-чернушка во дворе, на окрестных полях и реке более двух десятков серых гусей, шесть серых журавлей, две большие белые цапли (эти, правда, зимовали), около полутора тысяч уток на реке (в основном обычная утка-кряква, но есть и свиязи, которые обычно улетают на юг, — отмечает член организации Вадим Прокопчук.

По словам Дмитрия Винчевского, хотя нынешнюю зиму трудно назвать настоящей, «однако радоваться весне и возвращению птиц уже можно: 14 февраля на западе Беларуси, в Брестском районе Гродненщины, были отмечены первые мигранты-кулики: чибисы и золотистые ржанки».