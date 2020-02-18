Объявлен победитель президентских выборов в Афганистане 18.02.2020, 19:26

Выборы прошли пять месяцев назад.

Спустя почти пять месяцев после выборов президента Афганистана Независимая избирательная комиссия республики подтвердила переизбрание на второй срок действующего главы государства Ашрафа Гани. Согласно данным, опубликованным во вторник, 18 февраля, за него проголосовали 50,64 процента избирателей, а за его главного соперника, афганского премьер-министра Абдуллу Абдуллу - 39,52 процента. Остальные кандидаты не набрали и 5 процентов голосов, передает DW.

Точно такими же были и предварительные результаты голосования, объявленные еще 22 декабря 2019 года. Однако проигравшие кандидаты опротестовали их, и избирком должен был проверить жалобы.

Президентские выборы прошли в Афганистане 28 сентября. На предыдущих выборах главы государства в 2014 году и Гани, и Абдулла объявили себя победителями. Лишь при посредничестве тогдашнего президента США Барака Обамы был достигнут компромисс: Ашраф Гани занял президентское кресло, а Абдулла Абдулла возглавил правительство страны.