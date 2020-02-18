В Лиде на улицах появились люди в защитных костюмах 18.02.2020, 19:47

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Что произошло?

«Онлайнеру» прислали снимок, сделанный, судя по всему, у почтового отделения в Лиде: стоят люди в защитной одежде. Вероятнее всего, скоро появятся и другие тревожные фотокарточки. На самом деле это учения гражданской обороны, о которых предупреждали местные органы власти.

Учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени по плану должны пройти с 17 по 21 февраля. К маневрам привлечены все районные службы, имеющие отношение к ГО: медики, коммунальщики, милиция, энергетики, аграрии, предприятия торговли и общепита, связисты, пожарные.

Жителей и работников предприятий (как государственных, так и частных) заранее попросили не паниковать и быть готовыми к вовлечению в процесс, появлению каких-то вводных. Очевидно, один из сценариев отрабатывается и около почты.

В данном случае, уточнили в Минздраве, на фото попала часть учений с участием сотрудников районного отдела здравоохранения, а также местного центра гигиены и эпидемиологии.

В МЧС сообщили, что такие тренировки проводятся каждые 5—7 лет. На этот раз будут отработаны 17 практических и 2 теоретических вводных с «наращиванием обстановки» (будет «нарушаться газоснабжение», «падать» опоры электропередачи, происходить «аварии» на предприятиях, «нарушаться» деятельность объектов ЖКХ и так далее).