Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Путин уволил Суркова с должности своего помощника5
- 18.02.2020, 19:49
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Сурков был главным куратором «украинского вопроса».
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Документ вступает в силу со дня подписания.
В последние годы Владислав Сурков занимался украинским направлением, курировал Донбасс. В его сфере ответственности также были Южная Осетия и Абхазия. В Абхазии, напомним, в начале года произошел политический кризис, в результате которого пост президента покинул Рауль Хаджимба.