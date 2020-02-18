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Путин уволил Суркова с должности своего помощника

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  • 18.02.2020, 19:49
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Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Владислав Сурков

Сурков был главным куратором «украинского вопроса».

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня подписания.

В последние годы Владислав Сурков занимался украинским направлением, курировал Донбасс. В его сфере ответственности также были Южная Осетия и Абхазия. В Абхазии, напомним, в начале года произошел политический кризис, в результате которого пост президента покинул Рауль Хаджимба.


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