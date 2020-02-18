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Ученые разработали новую технологию получения воды из воздуха

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  • 18.02.2020, 20:48
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Ученые разработали новую технологию получения воды из воздуха
Фото: nasa

Получать воду можно будет в том числе в пустынных регионах.

Исследователи Израильского технологического института в Хайфе сообщили, что они разработали автономную систему, способную производить воду из воздуха, в том числе в пустынных регионах, пишет zn.ua со ссылкой на The Jerusalem Post.

Охарактеризованная как "первая в мире технология такого рода", энергоэффективная система имеет целью помочь небольшим и обособленным общинам, которые находятся вдали от источников пресной и морской воды.

В отличие от существующих технологий получения "воды из воздуха", основанных на техниках охлаждения сконденсированной из воздуха влаги, система базируется на двухступенчатом циклическом процессе: сначала отделение влаги от воздуха путем поглощения с помощью высококонцентрированного солевого раствора, а затем разделения влаги путем конденсации пара в условиях пониженного атмосферного давления.

Ожидается, что примерно 13% населения мира столкнутся с нехваткой питьевой воды уже до 2025 года, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обеспечение общего доступа к воде и улучшение санитарных условий является одной из 17 целей устойчивого развития ООН до 2030 года.


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