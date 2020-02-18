Дело не в деньгах: как белорус пошел на принцип из-за техосмотра 17 18.02.2020, 21:19

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Жителя Витебщины 17 раз оштрафовали за отсутствие техосмотра, к которому привязан «дорожный сбор».

За те деньги, что он заплатил, можно было несколько раз пройти техосмотр, заплатить госпошлину и получить допуск, но, видимо, дело не в деньгах.

В прошлом году 39-летнего жителя Витебщины привлекли за год 17 раз по части 9 статьи 18.12 Кодекса об административных правонарушениях (отсутствие техосмотра). В общей сложности он заплатил за езду без допуска около 1 200 рублей и стал рекордсменом года, сообщает ОНТ.

Сам техосмотр стоит около 25 рублей. А вот привязанная в 2014 году к нему госпошлина за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении (так называемый «дорожный сбор») зависит от массы автомобиля и в среднем составляет 200-250 рублей.

«За прошлый год было проведено около миллиона контрольно-диагностических работ в отношении транспортных средств категории М1 – это легковые автомобили. 250 тысяч из них не прошли техосмотр в силу разных причин. На первом месте – неисправности тормозной системы», – рассказал заместитель директора предприятия «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.