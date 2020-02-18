В Киеве почтили память героев Небесной сотни 18.02.2020, 21:29

Фоторепортаж.

18 февраля в Киеве вспоминают события, произошедшие шесть лет назад на Евромайдане, тогда погибли активисты, ставшие героями Небесной сотни. Днем к мемориалу с фотографиями приходили родственники и друзья погибших, планируется также марш памяти. Фотографии из Киева опубликовало агентство ЕРА. По данным Генпрокуратуры Украины, 14 февраля 2014 года в результате разгона силовиками мирного шествия погибло 10 протестующих, еще около 500 пострадали, передает «Гордон».