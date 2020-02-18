ЕС: Британия не сможет получить такое же торговое соглашение, как Канада 18.02.2020, 21:46

Соглашение будет другим из-за «особой близости» Британии и ЕС.

Великобритания не сможет получить такое же торговое соглашение с Европейским союзом, как Канада.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам Барнье, ЕС готов предложить Британии "амбициозное партнерство" после Brexit, но "особая близость" означает, что это будет другое соглашение.

"Торговое соглашение будет включать, в частности, вылов рыбы и равные условия, со страной, которая имеет очень особую близость - уникальную территориальную и экономическую близость - поэтому его нельзя сравнить с Канадой, Южной Кореей или Японией", - сказал Барнье.

Он заявил, что ЕС остается "готовым работать очень быстро с Британией" на основе соглашения, достигнутого с Борисом Джонсоном перед Brexit: "Мы остаемся готовыми предложить это партнерство, если Великобритания этого захочет".

Комментарий ЕС появился после того, британский переговорщик Дэвид Фрост выступил с речью в Брюсселе, призывая к "отношениям по схеме свободной торговли с Канадой". Стороны должны начать переговоры в следующем месяце.