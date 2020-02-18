Белорусы соревнуются в том, кто из них лучше перепоет песню из «Ведьмака» 18.02.2020, 21:52

Народный ансамбль «Тутэйшая шляхта» перезаписал белорусский кавер на трек из популярного сериала.

Дело в том, что в январе коллектив выпустил демо-версию песни. Многие отмечали, что запись получилась некачественной, не все слова были слышны. Ансамбль учел эти комментарии и выпустил новый ролик, трек для которого записали на студии, пишет tut.by.

К слову, через несколько дней после «Тутэйшай шляхты» песню из «Ведьмака» перепела Валерия Суровицкая. И он получился очень крутым! А теперь благодаря поддержке symbal.by более качественный вариант появился и у ансамбля из БГУ. Кстати, съемки клипа и запись трека на студии заняли всего две недели.