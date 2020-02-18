Ученые рассказали, сколько минут нужно гладить кота для снижения стресса 8 18.02.2020, 22:02

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Сотрудники Университета Вашингтона поставили довольно необычный эксперимент.

Владельцы котов прекрасно знают, что питомцы удивительным образом умеют снимать стресс, если их просто взять на руки и погладить. Американские ученые решили выяснить, сколько нужно гладить кота, чтобы снять стресс. Об этом в своем материале рассказывает портал Planet Today.

Сотрудники Университета Вашингтона поставили довольно необычный эксперимент, заручившись поддержкой добровольцев. Участников эксперимента разделили на четыре группы. Одной группе предстояло гладить котиков, другой — просто смотреть на то, как первая группа гладит этих самых кошек. Третьей группе показывали картинки с котами. Четвертая — контрольная — группа, сидела в комнате, где ничто и не напоминало о пушистых питомцах.

В результате эксперимента выяснилось, что у участников из первой группы действительно снижался уровень так называемого "гормона стресса" кортизола. В чем точная причина, ученые так и не выяснили, зато документально подтвердили эффект. Отмечается, что у людей из второй группы также снижался стресс.

Главный итог эксперимента — ученым удалось выяснить, сколько именно нужно гладить кота. Экспериментальным способом установлено, что хватает 15-20 минут для снижения уровня стресса, как правило, питомцу этого времени тоже предостаточно, чтобы намурчаться.