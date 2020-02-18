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Ученые рассказали, сколько минут нужно гладить кота для снижения стресса

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  • 18.02.2020, 22:02
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Ученые рассказали, сколько минут нужно гладить кота для снижения стресса

Сотрудники Университета Вашингтона поставили довольно необычный эксперимент.

Владельцы котов прекрасно знают, что питомцы удивительным образом умеют снимать стресс, если их просто взять на руки и погладить. Американские ученые решили выяснить, сколько нужно гладить кота, чтобы снять стресс. Об этом в своем материале рассказывает портал Planet Today.

Сотрудники Университета Вашингтона поставили довольно необычный эксперимент, заручившись поддержкой добровольцев. Участников эксперимента разделили на четыре группы. Одной группе предстояло гладить котиков, другой — просто смотреть на то, как первая группа гладит этих самых кошек. Третьей группе показывали картинки с котами. Четвертая — контрольная — группа, сидела в комнате, где ничто и не напоминало о пушистых питомцах.

В результате эксперимента выяснилось, что у участников из первой группы действительно снижался уровень так называемого "гормона стресса" кортизола. В чем точная причина, ученые так и не выяснили, зато документально подтвердили эффект. Отмечается, что у людей из второй группы также снижался стресс.

Главный итог эксперимента — ученым удалось выяснить, сколько именно нужно гладить кота. Экспериментальным способом установлено, что хватает 15-20 минут для снижения уровня стресса, как правило, питомцу этого времени тоже предостаточно, чтобы намурчаться.


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