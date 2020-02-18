Халява закончилась: условия льготного кредита на покупку Geely неожиданно поменяли 2 18.02.2020, 22:42

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Нашумевшая новинка — Geely Coolray — стала чуть менее «народной».

До сегодняшнего дня кроссовер продавали в кредит при первоначальном взносе 10% или 25%. Подъемная сумма для многих белорусов. Дальше процент по кредиту был 3,9% годовых первые три года и 12% — оставшиеся семь лет. Но праздник длился недолго. Теперь для того, чтобы купить модный паркетник, придется заплатить наличкой половину стоимости. А это больше 20 тысяч рублей, пишет «Онлайнер».

Какие сейчас условия покупки Coolray?

Информацию о том, что Coolray больше нельзя купить, имея в кармане 10% стоимости (4 тысячи рублей), нам подтвердило несколько источников в минских дилерских центрах. Теперь для Geely Coolray только одна программа кредитования: 50% первоначальный взнос. Процентные ставки на оставшуюся сумму прежние: 3,9% первые три года и чуть больше 12% — оставшиеся семь. Эта программа пока не запущена — начнет работать в ближайшие дни.

Почему изменились условия?

Спрос на Geely Coolray оказался невероятным. За первый день раскупили почти все машины. Еще бы, принес 2 тысячи долларов по курсу и уехал на крутом современном SUV с мизерной ежемесячной оплатой. При этом у дилеров возник дефицит машин. Сейчас в некоторых автоцентрах на складах осталось буквально несколько штук «Кулреев». Наибольшим спросом пользуются топовые версии Flagship.

Свою лепту в возникшую ситуацию внесла ситуация в Китае. Из-за коронавируса заводы Geely не могут спрогнозировать, когда в Беларусь будут доставлены машинокомплекты для сборки новых партий Coolray. Даже нет приблизительного прогноза стабилизации ситуации. Получается, машин мало, клиентов много. Судя по всему, завод и принял решение убрать «сладкую» программу приобретения Coolray. В любом случае склады опустошат в ближайшие дни.

Что с остальными моделями Geely?

Остальные модели Geely пока продаются по прежним условиям. Есть лизинг с 2,9-процентной ставкой. Есть кредит под 3,9% годовых. Скорее всего, нас ждут разные программы финансирования для разных моделей.