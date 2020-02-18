До конца года в Беларусь можно будет ввозить электромобили без таможенной пошлины 1 18.02.2020, 23:12

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0%.

Действие этой меры будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, сообщила naviny.by пресс-служба ЕЭК.

Как подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», — отметил глава коллегии ЕЭК.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% — с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном — в 8 раз. Вместе с тем объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц.

По итогам обсуждения члены Коллегии ЕЭК поддержали предложение о временном установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.

Стоит отметить, что ранее именно Беларусь выступала с инициативой отменить в ЕАЭС пошлины на ввоз таких машин. Одним из оппонентов в данном вопросе была Россия.

В настоящее время в ЕАЭС в отношении транспортных средств с электродвигателями установлена единая ставка таможенной пошлины в 15 процентов.

В июле 2018 года Лукашенко подписал указ № 273 «О стимулировании использования электромобилей». Документ предусматривает меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры. В частности предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении, налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны. Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступает РУП «ПО «Белоруснефть», которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.