Техосмотр: готовится новый «развод» водителей? 26 19.02.2020, 8:04

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ФОТО: REALT.BY

Все, что для белорусов доход, для Лукашенко прямой убыток.

Стало известно, что Министерство финансов Беларуси готовит проект нового указа по взиманию дорожного сбора. Глава ведомства Максим Ермолович даже намекнул журналистам, что дорожный налог, возможно, отвяжут от прохождения техосмотра, но при этом введут «другую систему контроля».

Между тем, обещания отвязать дорожный сбор от техосмотра белорусские водители слышали от властей уже год назад: тогда даже сообщалось, что проект указа лежал на столе у Лукашенко, но не был подписан правителем. Очередное обещание «отвязать» налог от техосмотра последовало перед Новым годом, но также не было исполнено.

Чего ожидать белорусам на этот раз? На вопросы Charter97.org отвечает блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич.

- Власти уже не раз обещали отвязать дорожный налог от техосмотра. Почему эта тема возникает снова и снова? Не станет ли история с техосмотром повторяющейся «сказкой про белого бычка»?

- Думаю, власти пытаются не потерять источник дохода в виде проверенного развода населения на деньги. Каждое телодвижение, которое они делают и будут делать в этом отношении, направлено только на то, чтобы выдоить из водителей, и, соответственно, организаций и частных лиц, которые пользуются транспортом, как можно больше средств.

Потому что денег нет в стране. Во-вторых, не хочется терять источник дохода, как на местах, в более широком, макро плане.

- На днях ГАИ сообщило, что количество белорусов, которые ездят по дорогам без техосмотра, зашкаливает. Можно ли считать эту стихийную кампанию одним из удачных примеров массового бойкота «политики» властей?

- Да, можно считать. Тут не только бойкот, а еще вопрос рентабельности. Люди посчитали, что намного выгодней просто заплатить три-четыре штрафа, чем платить за техосмотр, стоимость которого абсолютно неадекватная. Не каждый человек, который ездит за рулем, может себе это позволить. Соответственно, люди посчитали, что выгодней платить штрафы. Это первый фактор.

Второй – это присутствующий бойкот. Обеспеченная часть население, которая ездит за рулем, это и есть протестующая часть против финансового произвола властей.

- Совсем недавно мы наблюдали, как Лукашенко клялся, что зарплаты бюджетников после Нового года не уменьшатся — и все произошло с точностью до наоборот: люди получили расчетные листки с намного меньшими суммами. Может ли и водителей ждать подобный «сюрприз»? Почему социальные нововведения властей всегда оборачиваются «фигой в кармане»?

- Во-первых, это было предсказуемо. Что бы не говорил Лукашенко, когда бы он это не говорил, всегда все будет наоборот. Если он скажет, что не будет повышения стоимости коммунальных услуг, значит оно состоится на 100%.

Как только пошли разговоры о том, что бюджетникам пересчитают заработные платы по какой-то новой системе, сразу же было понятно - эта система сработает только на то, чтобы опять забрать у народа деньги. Все, что для нас доход, для Лукашенко - прямые финансовые потери.

На сегодняшний день, учитывая тот фактор, что у нас в стране денег нет, бюджет пуст, подачки России прекратились, Запад денег не дает, а Китай тем более, потому что у них своих внутренних проблем хватает, он ищет пути пополнения своего казначейства из наших карманов. Повторюсь, что для нас доход, для него прямой убыток, который он будет покрывать из наших карманов.

- Заявление Минфина было сделано после провала переговоров Лукашенко по ценам на нефть и газ в Сочи. Экономисты считают, что повышение стоимости энергоносителей власти попытаются компенсировать, глубже запустив руку в карманы белорусов. Согласны ли вы с таким мнением?

- Частично, да, потому что они другого способа не знают. Мы же прекрасно знаем, какой Лукашенко экономист. Он не имеет в своем внутреннем интеллектуальном мирке никаких способов разработка, кроме как залезть в чужой карман. У нас практически нет прибыльных государственных предприятий. Все они держаться на дотациях. Он либо залазил в карман России, либо в карман Китая, либо в карман ЕС, либо для экологических программ в карман Всемирной Организации Здравоохранения, либо к нам.

Больше всего к нам, потому что мы ближе и мы молчим. Мы не протестуем против этого, соответственно, а терпим. Ему это привычно, другого способа он просто не может себе представить. В этом плане он трамвай, который не может повернуть направо или налево. У него есть рельсы, по которым он будет ехать до конца, пока не упрется в стену.

- Что думают обычные граждане о повышениях цен на топливо и товары повседневного потребления?

- Люди возмущаются. Они думают, что это грабеж. Важный факт, они не понимают почему, ведь мы работаем, зарабатываем деньги, но нам их не хватает. Соответственно, люди понимают, что это один из способов влезть им в карман. Причем, мы все видим, как Лукашенко постоянно выступает и говорит о том, что «надо регулировать цену на гречку» или еще что-то.

По поводу повышения цен на топливо, сейчас Лукашенко стало проще, потому что он это может объяснять тем, что Россия плохая, не дала столько-то нефти по нормальным ценам. Все равно, с учетом этих слов, люди понимают, что, на самом деле, топливо у нас дорогое. Люди понимают, что это грабеж и относятся к этому негативно.

- Ваш совет недовольным социальной «политикой» властей: как остановить это ограбление?

- Я этот совет давал, даю и буду давать. Только выходом на улицу, только массовыми затяжными протестами мы может это остановить. Никакие сидения на кухнях, сидения в интернете, цоканья языками – только открытые протесты и открытые возмущения.

Лукашенко и так знает, что его не любят, но молча. Нужно показывать, что его не любят активно, громко. Не надо молчать.