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Бунт таксистов

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  • 19.02.2020, 8:07
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Бунт таксистов
Иллюстрационное фото

Перевозчики отказываются работать по 18 часов в сутки за копейки.

В Беларуси бунтуют таксисты. В Минске даже угрожали перекрыть центральные магистрали и заблокировать крупные бизнес-центры. Чем так недовольны водители?

В студии «Белсата» о забастовках таксистов рассказывает журналист Павел Мурашко.

Время, когда водители такси могли самостоятельно выбирать пассажиров и маршруты, давно прошло. Сегодня белорусские таксисты разделились на два лагеря: «традиционные» таксисты жалуются на конкуренцию со стороны «нетрадиционных» служб, которым не нужны таксометры, специальное оклеивание и другие атрибуты. Но главный предмет споров – тарифы. Причем на них жалуются все таксисты.

«Тарифы упали, топливо дорожает, расходы растут, а доходы – нет. По моим данным – из того, что мне рассказывали, – чтобы заработать хотя бы 800 рублей, нужно работать намного больше, чем допустимые согласно Трудовуму кодексу 8 часов. Они работают и 12, и 14, и 16, и даже 18 часов», – пояснил Павел Мурашко.


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