Украинские военные заманили боевиков в ловушку и нанесли им серьезный ущерб 9 19.02.2020, 8:26

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Командование ООС подвело итоги боя под Золотым.

Боевики российско-оккупационных формирований понесли серьезные потери при попытке прорыва в районе Золотого Луганской области. Противник пытался пересечь линию разграничения под прикрытием ствольной артиллерии, танков и тяжелых минометов.

"В ходе боя украинские военнослужащие осуществили тактические маневрирования и заманили противника в ловушку, где нанесли ему значительный ущерб", — говорится в сообщении пресс-центра оперативно-тактического группировки "Север" Объединенных сил, распространенном вечером во вторник, 18 февраля.

Получив отпор и понеся боевые потери, противник запросил режим тишины, чтобы забрать своих погибших и раненых с поля боя.

В штабе ООС уточнили, что, по данным разведки, в ходе боевых действий были ликвидированы четверо боевиков, шестеро – получили серьезные ранения.

Объединенные силы также понесли потери: погиб военнослужащий 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев ВСУ. Три бойца получили ранения, двое – боевые травмы.

Сразу же после обострения ситуации по тревоге были подняты резервы, которые пребывают в данном районе. Однако они не были задействованы, так как обстановка не требовала этого, пояснили в штабе.

"Украинские военнослужащие не отдали врагу ни одной позиции. Ситуация находится под контролем Объединенных сил", - заверило командование.

Около 6:00 вторника 18 февраля, боевики российско-оккупационных формирований начали обстреливать позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское и Хутор Вольный из ствольной артиллерии, танков и тяжелых минометов. Под прикрытием артиллерии противник пытался совершить прорыв через линию разграничения. Позиции ВСУ атаковали вражеские диверсионно-разведывательные группы. В ходе боевых действий погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще пятеро получили ранения.

В связи с попыткой вражеского прорыва в Киеве созвали экстренное заседание СНБО. Россия же инициировала заседание Совета безопасности ООН, чтобы снова обвинить Украину в срыве "Минска".