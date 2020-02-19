Эксперт: Кремль будет усиливать давление на Лукашенко к президентским «выборам» 5 19.02.2020, 8:28

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ФОТО: КОММЕРСАНТ

Белорусский правитель оказался в самой сложной для него ситуации.

Отношения руководства Российской Федерации и Республики Беларусь достигли точки максимального обострения – самого серьезного за четверть века. И Кремль будет усиливать давление на Минск и Лукашенко как минимум до «выборов президента» Беларуси, которые запланированы на 30 августа.

Об этом своем материале для zn.ua пишет украинский эксперт по Беларуси Андрей Паливода.

«Достаточно взглянуть на российское информационное поле, чтобы убедиться: российским СМИ пошел заказ. И давление на Лукашенко будет лишь усиливаться к «президентским выборам», — отмечает обозреватель.

При этом эксперт считает маловероятным то, что Москва может ослабить хватку и вернуться к прежней модели взаимоотношений с Минском. Однако полностью не исключает такого варианта развития событий.

«Мы уже не раз видели, как в отношениях между Минском и Москвой практически наступала холодная война. Но затем стороны неожиданно резко находили общий язык, а Лукашенко получал все, что ему требовалось. Вряд ли, конечно, такое случится в этот раз. Но и вероятность подобного исхода все-таки не нулевая», — пишет Паливода.

«В Кремле достаточно башен, обитатели которых получали неплохие дивиденды от прежней модели отношений с Беларусью и хотели бы ее вернуть», - резюмирует эксперт.